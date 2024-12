João Fonseca mira Grand Slam e sonha em se tornar número um do mundo

O brasileiro João Fonseca, de 18 anos, ganhou destaque no cenário mundial do tênis ao conquistar, no domingo (22), o Next Gen Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos da temporada.

Ele é apenas o terceiro jogador a vencer o torneio aos 18 anos, seguindo os passos do italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, que conquistou o título em 2019, e do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro no ranking, que levou o troféu em 2021.

Considerado uma grande promessa do tênis brasileiro, João vê as comparações com os dois europeus como uma “pressão boa” e afirma que seu objetivo é igualar ou até superar o que eles já conquistaram ou ainda conquistarão. “Estou ansioso para jogar contra eles e espero poder disputar grandes partidas em Grand Slams”, declarou à ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

No início da temporada, o carioca estava fora do top 700 do ranking, mas, ao final de 2024, ele será o número 145, após ter alcançado as quartas de final no Rio Open e no ATP 250 de Bucareste, na Romênia, além de ter vencido o Challenger de Lexington, nos Estados Unidos.

Na final do Next Gen, disputada em Jeddah, na Arábia Saudita, João enfrentou o americano Learner Tien, de 19 anos, que venceu o primeiro set. O brasileiro virou a partida após um tenso segundo set, decidido no tie-break, e um terceiro set mais tranquilo, com duas quebras de saque a seu favor. O quarto e último set foi equilibrado, mas João soube aproveitar melhor as chances. O placar final foi 3 a 1 para o carioca (parciais 2/4, 4/3, 4/0 e 4/2).

“Eu gosto de jogar partidas difíceis em estádios grandes. Amo a pressão”, comentou o jovem.

“É incrível como eu tenho melhorado física e mentalmente. Estou orgulhoso de mim mesmo, mas claro que quero mais. Meu sonho é me tornar número um”, afirmou João.

Agora, ele se acostuma a ser abordado por fãs, especialmente crianças pedindo autógrafos. “Três anos atrás era eu quem fazia isso”, relembrou. Seu próximo objetivo é comemorar a conquista com sua família, enquanto se prepara para disputar o Challenger de Camberra, na Austrália, ainda em 2024, e o qualificatório para o Aberto da Austrália, em Melbourne, no início de 2025.