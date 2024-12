João Fonseca vence o Next Gen ATP Finals e entra para a história do tênis

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, fez história ao vencer o Next Gen ATP Finals, encerrando a temporada de tênis de forma impressionante. Neste domingo, ele superou o americano Learnen Tien, de 19 anos, com um resultado de 3 sets a 1, em uma virada emocionante. As parciais foram de 2/4, 4/3, 4/0 e 4/2.

Fonseca, que já havia enfrentado Tien em uma final anterior no US Open juvenil, reconheceu os desafios que enfrentou na partida. “Eu estava muito nervoso antes da partida e sabia que seria complicado. No começo, não joguei meu melhor. Mas após ganhar o segundo set, minha confiança cresceu e consegui jogar de forma mais agressiva”, analisou o tenista após a conquista.

Nascido no Rio de Janeiro e atualmente classificado como o 145º melhor jogador do mundo, Fonseca completou o torneio em Jedá invicto, acumulando cinco vitórias. Com essa vitória, ele leva para casa um prêmio de R$ 3,2 milhões. Vale ressaltar que o Next Gen ATP Finals não oferece pontos para o ranking mundial, mas é um evento importante para a visibilidade dos jovens talentos.

“É simplesmente irreal. Estou tão orgulhoso de mim mesmo”, afirmou Fonseca, expressando sua felicidade pela conquista. O torneio reúne os oito melhores jogadores com menos de 20 anos do circuito mundial desde sua criação em 2017. Com este triunfo, o brasileiro entra para um seleto grupo que inclui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz como os jogadores mais jovens a vencer este campeonato.

Sinner conquistou o título em 2019 aos 18 anos e dois meses, enquanto Alcaraz fez o mesmo em 2021 aos 18 anos e seis meses. Fonseca competiu na mesma faixa etária durante a final em Jedá, completando 18 anos e quatro meses no momento da vitória.

No decorrer da final, Fonseca teve um início difícil. No primeiro set, seu saque foi quebrado logo no início por Tien, que rapidamente abriu vantagem. Porém, o brasileiro se recuperou no segundo set após um tie-break emocionante que culminou com uma vitória por 10/8. A partir desse momento, ele dominou as ações do terceiro set e conseguiu manter sua performance no quarto set até garantir a vitória.

Com esta conquista marcante, Fonseca não apenas destaca-se no cenário do tênis mundial, mas também encerra uma temporada vitoriosa onde teve desempenhos notáveis como a conquista do Challenger de Lexington e boas atuações no Rio Open e Masters 1000 de Roma. Seu desempenho explosivo resultou em uma impressionante subida de 585 posições no ranking mundial durante o ano.

A edição deste ano do Next Gen ATP Finals demonstrou ser um palco adequado para os jovens talentos do tênis masculino. O torneio adota um formato inovador com regras mais flexíveis em comparação aos eventos tradicionais e sets mais curtos, permitindo maior interação do público durante as partidas.