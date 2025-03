João Fonseca enfrenta Jan-Lennard Struff nas oitavas do Challenger de Phoenix

O tenista brasileiro João Fonseca se prepara para um importante desafio nas oitavas de final do Challenger de Phoenix, marcado para esta quinta-feira (13). Após uma estreia vitoriosa no torneio, ele enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, que já ocupou a 21ª posição no ranking mundial e foi semifinalista da competição em 2023.

A partida está programada para iniciar às 23h (horário de Brasília) e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal Sportv.

João Fonseca, que viralizou nas redes sociais após sua performance em quadra, busca expandir sua trajetória vitoriosa no circuito. Embora tenha enfrentado algumas derrotas recentes — uma na primeira rodada do Rio Open e outra na segunda rodada do Indian Wells — o jovem talento carioca tem se destacado como uma das promessas mais brilhantes do tênis brasileiro, conquistando uma base de fãs cada vez maior a cada partida que disputa.

Com um prêmio total de 250 mil dólares (cerca de R$ 1,4 milhão) e 175 pontos para o ranking ATP em jogo, o Challenger de Phoenix também serve como uma etapa preparatória crucial para o Masters 1000 de Miami, que será a próxima competição de João Fonseca.

O ano de 2024 foi marcante para o atleta, com conquistas significativas que incluem o título no Challenger 125 de Camberra e a vitória no ATP Next Gen Finals, onde competiu contra os oito melhores tenistas sub-20 do mundo. Em fevereiro deste ano, ele se tornou o décimo mais jovem a conquistar um título ATP ao vencer em Buenos Aires. Além disso, obteve êxito no Challenger de Lexington em agosto passado. Caso consiga triunfar em Phoenix, este será seu terceiro título neste nível competitivo.

João Fonseca continua a atrair atenção não apenas por suas habilidades em quadra, mas também por sua determinação e potencial para se tornar uma figura proeminente no cenário do tênis internacional.