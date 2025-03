João Fonseca supera desgaste para estrear com vitória sem sustos em Phoenix

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, mostrou garra e determinação ao avançar para as oitavas de final do Challenger 175 de Phoenix. Durante a partida, ele enfrentou um momento desafiador no início do segundo set, quando sentiu desconforto na perna esquerda. Aproveitando o intervalo para atendimento médico, o atleta conversou com um fisioterapeuta e retornou ao jogo com uma proteção na coxa.

Por outro lado, o russo Pavel Kotov, adversário de Fonseca, demonstrou sinais de frustração ao longo da partida. Após receber uma advertência por jogar a bola fora da quadra central, sua impaciência aumentou após ter seu saque quebrado por João. Embora tenha tentado manter a compostura, a irritação levou Kotov quase a quebrar sua raquete durante os momentos tensos do segundo set.

Outro incidente que marcou o jogo foi a interrupção causada por um celular que tocou inesperadamente antes do saque crucial de Kotov no terceiro game do segundo set. A situação gerou descontentamento tanto no russo quanto em Fonseca, evidenciando como pequenos detalhes podem influenciar o desempenho em momentos decisivos.

A escolha de João Fonseca em competir neste torneio é parte de sua preparação para o Masters 1000 de Miami. Recentemente, ele participou do Masters 1000 de Indian Wells, onde foi eliminado na segunda rodada pelo britânico Jack Draper.

Com sua vitória sobre Kotov, Fonseca avança para enfrentar Jan-Lennard Struff, atualmente classificado como o número 46 no ranking da ATP. O confronto está agendado para esta quinta-feira, mas o horário exato ainda não foi divulgado. É importante ressaltar que o tenista brasileiro ocupa a 80ª posição na lista dos melhores jogadores do mundo.

João começou a partida com grande intensidade, pressionando seu oponente desde o primeiro game e conseguindo uma quebra logo no início. Após confirmar seu serviço, ele manteve o ritmo e finalizou o primeiro set com um convincente 6 a 2.