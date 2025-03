João Fonseca, campeão em Phoenix, inicia sua jornada no Masters 1000 de Miami

O tenista brasileiro João Fonseca, campeão do Challenger de Phoenix, já está em Miami para participar do prestigiado Masters 1000. Na primeira rodada do torneio, ele terá pela frente o americano Learner Tien, com quem já se encontrou na final do Next Gen ATP Finals, onde saiu vitorioso.

Aos 18 anos, Fonseca chega ao evento norte-americano com um impressionante histórico recente, acumulando três troféus em apenas três meses. Seu desempenho no Challenger de Phoenix, onde conquistou o título no último domingo, o posicionou como um dos jovens talentos mais promissores do circuito. Atualmente classificado como o número 60 do mundo, ele terá a chance de solidificar ainda mais sua posição ao enfrentar Tien, que ocupa a 66ª colocação.

O desafio não será fácil. Se João conseguir superar Tien em sua estreia, poderá se deparar com o experiente Andrey Rublev nas oitavas de final. O russo, atualmente classificado como o número 9 do ranking ATP, já foi derrotado pelo brasileiro no Australian Open deste ano, o que adiciona uma camada extra de expectativa para este possível confronto.

Além disso, se Fonseca avançar ainda mais no torneio, ele poderá encontrar Alexander Zverev na semifinal, tornando sua trajetória em Miami ainda mais desafiadora e emocionante.

Em um período de três meses, o jovem atleta já acumula cerca de R$ 1,9 milhão em prêmios. A trajetória de João Fonseca é uma inspiração para muitos no Brasil e promete continuar chamando a atenção à medida que ele avança em sua carreira.

Com grandes expectativas sobre seu desempenho no Miami Open, todos os olhos estarão voltados para o brasileiro enquanto ele busca mais uma vitória em sua crescente carreira.