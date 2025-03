João Carlos Martins apresenta live com a Bachiana Filarmônica SESI-SP e repertório especial

No dia 21 de março, às 20h, o maestro João Carlos Martins fará mais uma emocionante live, por meio das leis de incentivo e apresentada pelo Ministério da Cultura e a Fundação Bachiana.

Com um programa que transita entre o erudito e o popular, o concerto contará com a participação da Bachiana Filarmônica SESI-SP e obras de Tom Jobim, Max Bruch e John Williams, trazendo momentos de emoção para o público de casa.

O concerto inicia com a interpretação de “Saudade do Brasil“, de Tom Jobim, com orquestração de Rafael Piccolotto de Lima e regência do maestro João Carlos Martins.

Na sequência, o violinista Djavan Caetano assume o protagonismo ao executar o “Concerto para Violino nº 1″, de Max Bruch, também sob a regência de Martins.

Para encerrar, o icônico tema de “E.T.”, de John Williams, ganha uma nova roupagem com arranjo de José Antônio Almeida, interpretado ao piano por João Carlos Martins e sob a regência de Wallas Pena.

Com sua paixão pela música e conexão única com o público, João Carlos Martins promete mais uma apresentação memorável. A live será transmitida gratuitamente pelo canal oficial do maestro no YouTube, com libras e audiodescrição.

