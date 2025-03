João Camarero faz show no Sesc Belenzinho 

O Sesc Belenzinho traz o violonista João Camarero no dia 4 de abril, sexta as 21h no Teatro, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

João Camarero lança o EP Baden no Sesc Belenzinho, com interpretações de cinco de suas obras, em um trabalho feito com profunda admiração e cuidado. Nesta apresentação solo, João Camarero apresenta as obras do EP acrescidas de outras composições inesquecíveis deste grande mestre do violão brasileiro.

João Camarero, um dos violonistas brasileiros mais respeitados da atualidade, apresenta o EP Baden, uma homenagem ao brilhante cantor, compositor e violonista Baden Powell, falecido há 25 anos. “O Baden é um grande pai de uma escola de violão brasileiro que começa e se encerra com ele mesmo, por uma questão de timbre, sonoridade, uma coisa muito única dele”, diz Camarero.

Nascido em 1990 em Ribeirão Preto, São Paulo, João Camarero foi criado na cidade de Avaré, onde iniciou seus estudos na música aos 8 anos e no violão, aos quinze anos. Estudou no Conservatório de Tatuí e na Escola Portátil de Música do Rio de Janeiro. Com destacada atuação como solista, tem quatro álbuns lançados e foi vencedor do Prêmio MIMO Instrumental 2015 e do Concurso Novas.

Apresentou-se ao lado das orquestras Sinfônicas da Bahia, Sinfônica de Campinas e USP Filarmônica. Rodou 4 continentes com seu trabalho solo. Um dos mais requisitados músicos da atualidade, a lista dos artistas com quem colaborou é extensa: Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Alaíde Costa, Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Dori Caymmi, Francis Hime, Mônica Salmaso, Leny Andrade, entre inúmeros outros.

Serviço

Show: João Camarero

Dia 4 de abril. Sexta, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)