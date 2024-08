João Bosco & Vinícius convidam Guilherme & Benuto para Bebida Fluorescente

João Bosco & Vinícius fizeram história na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP). Juntos eles celebraram o legado primoroso na história da música brasileira gravando o álbum JB&V 21 in Concert. O disco, repleto de sucessos, abriu espaço para novas faixas e contou com uma constelação formada por Maiara & Maraísa, Léo Magalhães, Israel & Rodolffo, Mari Fernandez, Guilherme & Benutto e Murilo Huff.

Desde então, João Bosco & Vinícius seguem lançando os EPs do projeto que constantemente emplacam no ranking de ‘as mais tocadas’ em todo o Brasil. O mesmo é esperado para a estreia do volume 4 nesta sexta (30), com a inédita Bebida Fluorescente, dueto com os amigos Guilherme & Benuto.

“Nossa parceria vem de muito tempo. Guilherme e Benuto são dois irmãos. Mais uma vez foi uma honra tê-los ao nosso lado em um disco que representa tanto pra gente”, fala João Bosco.

“Ficamos felizes demais com essa parceria, temos uma admiração muito grande pelos meninos, certamente aceitamos quando pensaram em nós para participar do novo projeto, a escolha da música ‘Bebida Fluorescente’ combinou demais com a nossa vibe, o povo vai curtir essa união assim como nós”, completam Guilherme & Benuto.

A faixa inédita é uma composição de Thales Lessa, Matheus Candotti, Matheus Costa e Lucas Ing. Bebida Fluorescente fala sobre o desenrolar após o término da ralação, de tudo o que é feito para tentar esquecer o grande amor.

“Não te esqueci, ainda é fato.

Alguns amores dá trabalho.

Mas nada que uns corpinho diferente,

Umas bebida fluorescente na minha boca não dê conta do recado.

Tô sofrendo, mas não tô parado”

Além de Bebida Fluorescente, o volume 4 de JB&V in Concert traz as releituras das músicas já consagradas “Colo Colo” e os medleys com “Sufoco” e “Curtição”; e “Sorte é Ter Você” e “Terremoto”.

JB&V 21 in Concert tem a produção musical assinada por Ivan Miyazato, com direção executiva de Rafael Kinock e Luiz Montoya. O volume 4 também firma a parceria junto a gravadora Warner Music Brasil, uma das mais renomadas e respeitadas do mundo. Em maio deste ano, João Bosco & Vinícius assinaram o contrato durante um evento exclusivo na sede da empresa no Rio de Janeiro. Foram meses de negociações minuciosas até a parceria ser oficializada. Os artistas acreditam no potencial da empresa, que tem apostado cada vez mais no sertanejo, para impulsionar suas músicas a novos patamares pelo país.

“Esse é um dos momentos mais felizes das nossas vidas, uma nova etapa e um projeto que só veio a somar na nossa trajetória. Que todos possam receber esse volume 4 de JB&V in Concert com o mesmo carinho com que ele foi gravado”, encerra Vinícius.