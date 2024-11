Joana Fomm reflete sobre vilãs e retoma sonhos aos 85 anos

Aos 85 anos, Joana Fomm continua a fascinar o público com seu legado na televisão brasileira. Moradora de um apartamento no Alto Leblon, no Rio de Janeiro, a atriz mantém uma rotina que poderia ser comum a muitas mulheres: assistir à reprise da novela “Corpo a Corpo” no canal Viva. No entanto, para Fomm, essa experiência é única, já que ela mesma interpretou Lúcia Gouveia, uma das protagonistas da trama.

Fomm, que retornou à TV Globo com a reprise de “Tieta”, após uma década de participações esparsas, revela que Lúcia Gouveia não está entre suas personagens favoritas. A atriz descreve a socialite como “meio boba”, em contraste com outras vilãs memoráveis que interpretou, como Yolanda Pratini de “Dancin’ Days”. Yolanda marcou o início de uma tradição de vilãs complexas e inesquecíveis na teledramaturgia brasileira, por meio de sua atuação intensa e expressiva.

A carreira de Fomm é repleta de personagens icônicas, cada uma contribuindo para sua reputação como uma das grandes damas da televisão. Além das novelas, sua trajetória inclui participações significativas no cinema e teatro. Contudo, desafios pessoais, como problemas de saúde e períodos afastada da televisão, trouxeram dificuldades financeiras para a atriz.

Apesar disso, Joana Fomm não se deixa abater pelas lembranças do passado. Com o apoio do filho Gabriel Fomm, ela expressa o desejo de voltar ao cinema e criar novas personagens que surpreendam tanto ela quanto o público. Enquanto isso, as reprises servem como uma janela para revisitar momentos marcantes de sua carreira e lembrar dos amigos que fez ao longo do caminho.