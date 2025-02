JISOO lança o mini álbum de estreia “AMORTAGE”

A cantora e atriz sul-coreana JISOO lança, nesta sexta-feira (14), o aguardado mini álbum de estreia “AMORTAGE”, via Warner Records, com distribuição nacional da Warner Music Brasil. O projeto inclui o single principal, “earthquake”, e um videoclipe dirigido por Christian Breslauer. Confira:

“Meu mini álbum de estreia, ‘AMORTAGE’, finalmente chegou! É uma coleção de histórias sobre o amor – os altos, os baixos e tudo o que há no meio,” diz JISOO. “Coloquei meu coração nesse projeto e estou muito animada para compartilhá-lo com todos vocês. Obrigada, ‘BLINKS’, por seu amor e apoio infinitos. Esse é para vocês!”

“AMORTAGE” é o trabalho solo mais completo de JISOO até agora e representa o renascimento da estrela global. O projeto inclui duas faixas em inglês e duas faixas bilíngues (inglês/coreano). O título “AMORTAGE” é uma fusão de “amor” e “montagem”, refletindo as diferentes fases emocionais do amor e os muitos momentos de um relacionamento. Juntas, as músicas criam uma narrativa intensa dessa jornada.

Com mais de 79 milhões de seguidores no Instagram e bilhões de streams, JISOO iniciou sua ascensão como artista solo em 2023. Ela fez história com seu primeiro single álbum, “Me”, conquistando uma série de recordes, incluindo o “álbum mais vendido por uma artista solo feminina na Coreia do Sul” e o “primeiro a ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas”. Com o hit “꽃 (FLOWER)”, ela se tornou a “primeira artista solo feminina de K-Pop a atingir 1 milhão de pré-vendas”, além de registrar as maiores vendas na primeira semana para uma artista solo feminina e o maior número de visualizações em 24 horas para um videoclipe de K-Pop em 2023. Além disso, a música se tornou o hit de maior sucesso na história do Canadá por uma artista solo feminina coreana. Nos EUA, a faixa alcançou o segundo lugar na Billboard Global 200 e o primeiro lugar no Global Excl. U.S. Chart.

Ao mesmo tempo, sua influência cresceu no mundo da moda e da cultura. JISOO já atuou como embaixadora global da Dior, Cartier e Dyson, além de ter sido anunciada como o rosto da ALO Yoga em 2024. No mesmo ano, foi reconhecida como a “celebridade mais mencionada durante a New York Fashion Week”. Ela também atua como protagonista do K-Drama “Newtopia”, disponível no Prime Video. E, claro, sua carreira começou como parte do grupo feminino global BLACKPINK, lotando estádios, vencendo inúmeros prêmios e conquistando milhões de fãs ao redor do mundo.

Ouça “AMORTAGE”: