JISOO do BLACKPINK assina acordo global como artista solo com a Warner Records

A sul-coreana JISOO, que é cantora, atriz, ícone fashion e membro do grupo BLACKPINK, anuncia que assinou um contrato global como artista solo com a Warner Records – distribuição nacional Warner Music Brasil. Ela inicia essa nova fase com a estreia de um mini álbum solo chamado ‘’AMORTAGE’’, com lançamento previsto para 14 de fevereiro.

“Estou animada com essa nova era e a continuação da minha jornada musical”, diz JISOO. “Sinto que estou apenas começando e gostaria de agradecer aos BLINKs por todo o amor e apoio. Esse é só o começo, e estou empolgada para dar início a esse momento histórico com a Warner Records”.

“Não há dúvidas de que JISOO é uma das maiores estrelas do mundo e estamos certos de que sua carreira solo será ainda mais impactante. A energia, paixão e talento artístico que ela traz para sua música são de outro nível”, afirma Aaron Bay-Schuck (CEO e co-presidente da Warner Records). “Sua música transcende culturas, e Tom Corson, eu e toda a equipe estamos entusiasmados para unir forças com JISOO à medida que ela continua a fazer história e a inspirar milhões ao redor do mundo”.

“AMORTAGE” é o trabalho solo mais abrangente de JISOO, até agora, e marca um verdadeiro renascimento da artista. O título do álbum é uma fusão de “amor” e “montagem”, representando os diferentes estágios emocionais do amor, e os diversos momentos de um relacionamento. Juntas, as músicas criam uma trilha sonora vívida dessa jornada.

Com mais de 79 milhões de seguidores no Instagram e bilhões de streams acumulados, JISOO iniciou sua ascensão como artista solo em 2023. Ela fez história com seu primeiro single álbum, ‘’ME’’, com o qual conquistou inúmeros prêmios e se destacou como o álbum mais vendido por uma artista solo feminina na Coreia do Sul e o primeiro a vender mais de um milhão de cópias. Com o hit “꽃 (FLOWER)”, ela se tornou a primeira artista feminina solo de K-Pop a alcançar 1 milhão de pré-vendas, além de registrar a maior venda na primeira semana por uma artista solo feminina e o maior número de visualizações em 24 Horas de um videoclipe de K-Pop em 2023. Além disso, a música se tornou o hit de maior sucesso na história do Canadá por uma artista feminina coreana. Nos EUA, chegou ao segundo lugar no Billboard Global 200 e ao primeiro lugar no Global Excl. U.S. Chart.

Ao mesmo tempo, sua influência se expandiu para a moda e a cultura. JISOO já atuou como embaixadora global da Dior, Cartier e Dyson, além de ter sido escolhida como o rosto da ALO Yoga em 2024. No mesmo ano, se destacou como a celebridade mais mencionada durante a New York Fashion Week. Ela também estrelará o aguardado K-drama ‘’Newtopia’’, que estreia em 7 de fevereiro no Prime Video. JISOO iniciou sua carreira como integrante do BLACKPINK, grupo feminino global que esgotou estádios, conquistou inúmeros prêmios e cativou milhões de fãs ao redor do mundo. No entanto, ela está apenas começando o que promete ser seu maior, mais ousado e melhor capítulo até agora.