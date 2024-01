Idols do K-pop viram empresários para ter liberdade e gerenciar as carreiras

Baekhyun, da EXO, e Jennie, do Blackpink, criaram suas próprias empresas. Ambos os artistas são extremamente populares na Coreia do Sul e possuem uma base de fãs sólida, com números expressivos em streamings e vendas físicas.

No início de 2024, Baekhyun criou a I&B100 e levou com ele seus parceiros de grupo e unit (EXO/CBX) Xiumin e Chen. O trio ainda faz parte do grupo cujo gerenciamento é feito pela SM, porém, todos os projetos solos deles passam a ser administrados pela nova empresa de Baek.

Jennie Kim, que continuará em atividade com Blackpink pela YG, já deu início a nova fase da carreira solo dentro da própria empresa, a OA, Odd Atelier. A proposta da nova companhia criada pela cantora é ser diferente, um espaço para criação de conteúdos diversos e fora da caixa (provavelmente por isso a escolha de Odd, cuja tradução é estranho, esquisito). A OA já tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram graças ao engajamento gigantesco das blinks.

Embora o tema Idols-CEOs esteja em alta com dupla Baekhyun/Jennie, não é de hoje que idols de sucesso criaram suas próprias empresas, seja por desavenças ou desejo de maior liberdade. A seguir temos uma lista de idols que embarcaram no mundinho CEO.

Kang Daniel, ex-Wanna One e atual solista

Empresa criada: Konnect Entertainment

Kang Daniel aproveitou sua popularidade gigantesca após ficar em #1 lugar no reality Produce 101 da MNET. O programa deu origem ao extremamente popular WannaOne e com tanto sucesso, Daniel resolveu apostar em seu fandom e nome para criar a Konnect. Por enquanto, parece estar dando certo, pois a carreira solo dele é bem sólida. O cantor frequenta diversos programas de variedades e acabou de apresentar o AAA 2023.

Lay da EXO e atual solista na China

Empresa criada: Chromosome Entertainment Group

A relação dos idols chineses com a SM nunca foi das melhores — muito pelo contrário. A manutenção de Lay na EXO ainda é algo muito curioso até hoje. Ele já não vai à Coreia há muito tempo, mas nunca foi oficialmente afastado do grupo. Enquanto isso, na China ele é enorme e já em 2014 criou o Zhang Yixing Studio. Em 2020, finalmente, abriu a Chromosome Entertainment. Quem assistiu ao survival show Boys Planet deve lembrar de Zihao, cujo nome artístico virou LEV e é uma das apostas da empresa.

Donghae e Eunhyuk da Superjunior

Empresa criada: ODE Entertainment

Prestes a completarem duas décadas na SM, dois dos integrantes mais queridos da Superjunior, Donghae e Eunhyuk, resolveram não renovar seus contratos e criar a ODE Entertainment. Assim como Baekhyun e Jennie, eles vão participar das atividades do grupo, porém, todo trabalho da unit e solo será administrado pela nova empresa na qual ambos são coCEOs.

Rain, solista e atual empresário

Empresa criada: R.A.I.N Company

Rain é um dos maiores nomes da música pop coreana, faz muito sucesso como cantor em toda Ásia e como ator. Em 2015, ele saiu da Cube e criou sua própria companhia: a R.A.I.N. em que administrava a própria carreira e debutou o boy group CIIPHER —vários integrantes saídos de survival shows famosos. Atualmente, a carreira do cantor está sob cuidado da SAA (Sublime Artist Agency), que agencia grandes nomes como o do veterano e oscarizado ator Song Kang Ho, Jackson Wang (numa parceria entre eles e a Team Wang, criada por Jackson) e Tiffany Young, ex-Girls Generation. Todas as empresas são ligadas à JYP.

Hyolyn, ex-SISTAR, atual solista

Empresa criada: Bridge

A talentosíssima Hyolyn resolveu criar a própria empresa em 2017 com a ajuda de amigos diretores criativos. O objetivo é criar vínculo (bridge/ponte) entre artistas e público. A cantora já contou em diversas entrevistas como foi difícil e uma “aposta” abrir sua própria agência. Ela não tinha ideia do que estava fazendo e, graças aos colegas que acreditaram nela e viraram coCEOs, que a ideia foi para frente.

Zico, ex BLOCK B, atual solista

Empresa: KOZ

Criada por Zico em novembro de 2018, a KOZ foi comprada pela gigante Hybe em 2020. Primeiro boy group, o Boynextdoor foi lançado em 2023, fez considerável sucesso e é promovido por ambas as empresas. Zico é outro nome muito famoso na Coreia e tudo que ele faz viraliza. A compra da Hybe foi uma grande jogada de ambas as partes.