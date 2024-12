Jimmy Carter: Legado de 100 Anos e Herói da Cerveja Artesanal nos EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, faleceu recentemente aos 100 anos, deixando um legado que vai além da política. Conhecido por seu estilo de vida sóbrio, Carter foi homenageado pela Associação Americana de Produtores Caseiros de Cerveja como um herói da cerveja artesanal. Essa homenagem deve à promulgação da lei HR 1337, em 1978, que isentou de tributos a produção caseira de cerveja para consumo pessoal.

Durante uma década de 1920, a Proibição causou um declínio drástico na indústria de bebidas alcoólicas, quase eliminando os pequenos fabricantes. A legislação assinada por Carter foi crucial para reverter esse cenário, permitindo que indivíduos produzissem até 100 galões de cerveja por adulto anualmente, sem tributação. Essa mudança não apenas legalizou a produção caseira, mas também impulsionou o crescimento da indústria de cervejas artesanais nos Estados Unidos.

De acordo com a American Homebrewers Association, cerca de 90% dos atuais produtores de cerveja artesanal prevêem suas trajetórias fazendo bebidas em casa. Atualmente, a produção artesanal representa 13,1% do mercado cervejeiro no país. Theresa McCulla, curadora do Museu Nacional de História Americana, ressalta que o crescimento dessa indústria seria inimaginável sem a legalização promovida por Carter.

A contribuição de Jimmy Carter para a produção caseira de cerveja teve um impacto duradouro. Suas políticas visionárias desempenhando um ambiente fértil para pequenos produtores, transformando a indústria cervejeira e celebrando a cultura da cerveja artesanal que conhecemos hoje.