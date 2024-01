JHSP oferece variada programação nas últimas semanas de janeiro

Durante a segunda quinzena de janeiro, a Japan House São Paulo oferece uma programação gratuita inspirada nas exposições em cartaz: “Convivendo com robôs” e “NIHONCHA – introdução ao chá japonês”. Ainda neste período, a instituição inicia o processo de revitalização de sua fachada de madeira Hinoki (pinheiro nativo do Japão) e permanece com o programa de atividades e funcionamento normal de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, sempre com entrada gratuita.

No dia 18 de janeiro, às 11h30 e às 15h, a equipe do educativo da JHSP convida o público a participar da visita mediada à exposição “Convivendo com Robôs”, levando o público a refletir na coexistência humana com os robôs e uma possível implementação deles na sociedade brasileira. Já nos dias 16, 23 e 30 de janeiro, às 11h30 e às 15h, a instituição oferece visitas mediadas pela mostra “NIHONCHA – introdução ao chá japonês”, durante a qual os visitantes poderão ver detalhes sobre o processo de produção dessa bebida e seu consumo ao longo do tempo, além de conhecer uma casa de chá criada por impressora 3D com peças de madeira de descarte.

Abordando a temática do chá japonês, a JHSP oferece nos dias 19 e 25 de janeiro, às 10h30 e às 14h30, o Workshop de Ochauke, para que os visitantes possam aprender mais sobre o chá japonês e sobre o ochauke, doce que acompanha a bebida, preparando e degustando seu próprio doce junto com uma xícara de chá verde. Já no dia 23 de janeiro, às 11h, 14h e 16h, os visitantes poderão participar da Introdução e Degustação de Chás Japoneses, que aborda quatro variedades do nihoncha, seus diferentes modos de preparo, dicas de como apreciar o chá em casa, e ainda oferecerá uma degustação para os participantes. Para o público infantil, a Oficina de Customização de Latas de Chá aborda a cultura do nihoncha e um de seus utensílios tradicionais, incentivando a criatividade das crianças com a customização da sua própria latinha para a conservação e armazenamento das folhas de chá. A atividade do dia 21 de janeiro acontecerá às 11h e às 14h, com participação mediante retirada de senha meia hora antes da atividade. Completando a programação voltada para o chá japonês, no dia 27 de janeiro, às 14h, 15h e 16h, acontece a sessão de Demonstração e Degustação de Matcha, que apresentará uma verdadeira cerimônia do chá, com degustação da bebida e dos doces que a acompanham, convidando os visitantes a experimentar um momento de pausa na rotina e apreciar o sabor intenso do matcha.

No âmbito literário, o Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um, que ocorre de forma online no dia 18 de janeiro, às 19h, convida o público para uma roda de conversa sobre a obra “Doce Amanhã”, por Banana Yoshimoto, uma obra delicada, sensível e profunda que leva o leitor a refletir sobre a realidade, o luto, a fragilidade do corpo e a efemeridade da vida. Já o Ciclo de Mangá de janeiro, que acontece de forma presencial no dia 27 de janeiro, às 15h, traz um fenômeno da cultura pop mundial, uma das maiores e mais conhecidas obras japonesas: One Piece, do mangaká Eiichiro Oda, que o bate papo usará para abordar o crescimento dos personagens tanto durante a obra quanto junto com o leitor.

No dia 31 de janeiro, às 9h30, ocorre mais um debate da série Conexões JHSP, que nessa edição apresenta os Robôs na Medicina e Tecnologias na Jornada de Cuidados aos Pacientes. A conversa, livre e gratuita mediante inscrição pelo site, abordará as novas tecnologias presentes na medicina e as formas que elas mudam cada vez mais o trabalho de profissionais da saúde e pesquisadores. O debate, ainda, contará com convidados que trarão casos práticos onde as tecnologias foram poderosas auxiliares no tratamento de pacientes.

Para as crianças se divertirem durante as férias, a JHSP oferece nos dias 20 e 28, a Oficina de Massinha Play-Doh, com sessões a cada hora, entre 11h e 16h, convidando todos a deixarem a imaginação fluir e usarem a massa de modelar para a criação de artes.

Serviço:

Japan House São Paulo – Programação de janeiro de 2024

Endereço: Avenida Paulista, 52 – São Paulo, SP

Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h e sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reserva online (opcional): https://agendamento.japanhousesp.com.br/

Visitas mediadas: Exposição Nihoncha – Introdução ao Chá Japonês (Presencial)

Quando: 16, 23 e 30 de janeiro, às 11h30 e às 15h

Local: 2° andar da Japan House São Paulo

Exposição Convivendo com Robôs (Presencial)

Quando: 18 de janeiro, às 11h30 e às 15h

Local: andar térreo da Japan House São Paulo

Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um (Online)

Doce Amanhã, de Banana Yoshimoto

Quando: 18 de janeiro, às 19h

Duração: 90 minutos

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição prévia no site.

Transmissão via plataforma Zoom. Acesso liberado aos inscritos via e-mail.

Participantes do Clube de Leitura JHSP + Quatro Cinco Um também tem 30% de desconto na compra do livro pelo site da editora Estação Liberdade até 31 de janeiro usando o cupom JHSP451.

Workshop de Ochauke

Quando: 19 e 25 de janeiro, às 10h30 e às 14h30

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: livre – objetos pontiagudos e delicados serão manipulados, sendo exigida a presença de adultos responsáveis acompanhando crianças.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Oficina de Play Doh

Quando: 20 e 28 de janeiro, às 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Oficina para crianças entre 3 e 12 anos acompanhadas de adultos

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Oficina infantil – Customização de latas de chá

Oficina relacionada à exposição Nihoncha – Introdução ao Chá Japonês.

Quando: 21 de janeiro, às 11h e às 14h

Duração: 60 minutos

Oficina para crianças entre 4 e 12 anos acompanhadas de adultos.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Introdução e Degustação de chás japoneses

Quando: 23 de janeiro, às 11h, 14h e 16h

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: livre – os chás apresentados nessa atividade possuem cafeína, não sendo recomendados para pessoas com sensibilidade à substância. A participação de crianças ficará a critério e responsabilidade de seus responsáveis.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão.

Demonstração e Degustação de Match

Quando: 27 de janeiro, às 14h, 15h e 16h

Duração: 40 minutos

Classificação etária livre – os chás apresentados nessa atividade possuem cafeína, não sendo recomendados para pessoas com sensibilidade à substância. A participação de crianças ficará a critério e responsabilidade de seus responsáveis.

Vagas limitadas. Participação mediante retirada de senha com 30 minutos antes de cada sessão

Ciclo de Mangá

One Piece, de Eiichiro Oda

Quando: 27 de janeiro, às 15h

Duração: 60 minutos

Vagas limitadas. Participantes até 15 anos de idade devem estar acompanhados por um adulto responsável.

Conexões JHSP – Robôs na Medicina e tecnologias na jornada de cuidados aos pacientes

Quando: 31 de janeiro, às 9h30

Duração: 60 minutos

Classificação etária livre

Vagas limitadas. Participação mediante inscrição no site.