Jenni Mosello retorna às raízes do jazz em Hostil, seu novo EP

A cantora e compositora Jenni Mosello vive um momento único na carreira. Às vésperas de estrear no Latin Grammy com quatro indicações ao prêmio, ela lança seu novo EP Hostil, um projeto autoral que representa um mergulho profundo nas emoções e desafios que surgem em sua vida e transformados em arte. Neste trabalho, ela assume um papel mais abrangente na produção musical, trazendo um estilo autêntico e libertador.

Conhecida por sua habilidade em combinar jazz e dark pop alternativo, ela explora no EP Hostil novas texturas e sonoridades. “Este EP surgiu da necessidade de expressar questões profundas que estavam em mim, resultados de muita terapia e análise”, explica Jenni. “É um trabalho muito verdadeiro, e colocar essas emoções em palavras e melodias foi essencial”, diz a cantora.

Para Jenni, Hostil é especial não apenas pelo conteúdo, mas também pelo processo de criação. “Foi o primeiro trabalho em que me envolvi profundamente na produção, especialmente nas faixas ‘Hostil’ e ‘Assustador’, onde assumi a produção integral”, comenta a artista. O produtor Lucas Vaz também participou da produção de outras faixas, enquanto a mixagem ficou a cargo dos dois. A masterização foi realizada por Redtrax, e o contrabaixo de “Hostil” contou com a colaboração especial do músico Pipoquinha.

Além da experimentação musical, Hostil destaca-se pelo lançamento próximo à semana do Latin Grammy, onde Jenni terá a oportunidade de estrear no red carpet da premiação com quatro indicações. “Estou muito feliz em ver minhas letras sendo reconhecidas dessa forma e ansiosa para que o mundo conheça meu trabalho como cantora e compositora”, revela Jenni. A sequência do lançamento conta com um especial produzido em parceria com o projeto We4 Sessions, que recria os arranjos do EP com uma pegada jazzística, idealizada por Lucas Vaz. Além de um show já com pré-venda aberta no Blue Note, em São Paulo, dia 28 de janeiro.

Jenni, que alcançou reconhecimento nacional após sua participação no X Factor Brasil em 2016, e consolidou sua carreira com trabalhos consistentes e impactantes, como o álbum FEMMINA lançado em 2023, apresenta desta vez, com Hostil, uma obra cheia de intensidade e que celebra a liberdade artística que tem sido uma marca de sua trajetória musical.