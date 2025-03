Jeito Moleque lança músicas inéditas e parceria com Marcos & Belutti e Turma do Pagode

O grupo Jeito Moleque segue comemorando seus 25 anos de trajetória com o lançamento da terceira parte do DVD 5 POR 5, gravado em São Paulo. O projeto, que conta com 16 regravações, seis inéditas e três faixas bônus, tem emocionado os fãs ao revisitar sucessos e apresentar novos hits com participações especiais.

Neste terceiro volume, o grupo traz as inéditas Vou Esquecer os Dois, com a participação especial da dupla Marcos & Belutti e Eu Te Seguro. Além disso, o repertório conta com as regravações de Segundo Sol e o pot-pourri Não Tem Pra Ninguém e Além do Céu, feat. com Turma do Pagode, que também colabora na faixa Sem Noção.

A gravação do DVD 5 POR 5 foi um marco na história da banda, consolidando sua relevância no cenário musical e mostrando que a mistura de ritmos continua sendo um dos diferenciais do grupo. 5 por 5 já está disponível nas principais plataformas de streaming e no YouTube oficial do grupo, e conta com grandes sucessos e hits de um dos principais nomes do pagode 2000.