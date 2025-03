Jeito Moleque faz show em São Caetano

O grupo Jeito Moleque, famoso por sucessos como Eu Nunca Amei Assim, Me Faz Feliz, Hoje a Noite é Nossa, e muitos outros, promete embalar o público com muita energia e sucessos inesquecíveis durante a apresentação nessa sexta, dia 14 no Senhor Boteco em São Caetano do Sul.

Com 25 anos de trajetória e mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Jeito Moleque nasceu na zona norte de São Paulo, e atualmente é formado por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe Saab (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal). Um dos maiores representantes do pagode no Brasil, desde os anos 2000, recentemente, o grupo se uniu à GR Shows para um novo momento de sua carreira. Em setembro do último ano, gravaram o DVD “5 POR 5”, comemorando a trajetória, em um evento especial com participações de Léo Santana, Menos É Mais, Clayton & Romário, Marcos & Belutti, Pixote, Turma do Pagode e Inimigos da HP.

Desse projeto, a música “Me Escolheu“, com participação de Léo Santana, é a nova música de trabalho do grupo e marca um dos lançamentos do DVD “5 POR 5”.

Serviço:



Senhor Boteco

Av. Goiás, 645 – Santo Antônio, São Caetano do Sul – SP, 09521-300

Horário: a partir das 18h