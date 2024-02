Jeito Moleque apresenta Bloco Me Faz Feliz 

No próximo dia 04/02 (domingo), a partir das 13h, o grupo Jeito Moleque fará show exclusivo na segunda edição do bloco “Me Faz Feliz”, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Os foliões poderão cantar alguns dos sucessos mais conhecidos como: “Meu Jeito Moleque”, “A Amizade É Tudo”, “Me Faz Feliz”, além de outros hits como “Tell me Why” do Backstreet Boys que virou meme após apresentação na TV.

O evento é gratuito e organizado pelas agências Taj, Go Fun e Mallupy. O trajeto será na Rua Henrique Schaumann, entre os números 567 a 125. Podendo sofrer alterações.

Com mais de 25 anos de trajetória e mais de 2.5 milhões ouvintes mensais no Spotify, o Jeito Moleque nasceu na zona norte de São Paulo, em Santana. Atualmente formado por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal), o grupo é, sem dúvidas, um dos maiores representantes do pagode no Brasil.

SERVIÇO:

Bloco Me Faz Feliz com Jeito Moleque – São Paulo

Data: 04/02 (domingo)

Horário: a partir das 13h

Local: Pinheiros

Evento Gratuito

Patrocinadores: Brahma e Esportes da Sorte.