Jeferson Lima celebra triunfo histórico do São José e mira sequência do Paulistão

No último domingo (16), o São José conquistou um resultado histórico na Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe superou a Ferroviária por 1 a 0 — a sua primeira vitória contra o time grená na Fonte Luminosa. Além disso, se aproximou da zona de classificação às quartas de final.

O triunfo foi valorizado por Jeferson Lima, volante da Águia do Vale, que esteve em ação no duelo.

“A gente sabia que ia ser um jogo difícil, contra um adversário qualificado, que é forte jogando em casa. Nos dedicamos bastante para seguir a estratégia traçada e manter a organização durante os 90 minutos, e fomos premiados com esse grande resultado. O grupo todo está de parabéns”, avaliou o jogador.

Jeferson Lima vive a sua terceira temporada no São José. Em 2023, o volante foi vice-campeão da Copa Paulista. No ano passado, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, busca o acesso no Paulistão com a Águia do Vale.

“A Série A2 é uma competição equilibrada, com equipes de muita qualidade. Cada ponto vale muito. Seguimos trabalhando forte, jogo a jogo, em busca dos nossos objetivos”, concluiu.

O São José volta a campo na quinta-feira (20), quando visita a Portuguesa Santista pela 11ª rodada da Série A2. As duas equipes se enfrentam a partir das 20h, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos (SP).