Ferroviária e Santo André ficam no empate pela Série A2

Na noite deste domingo, a Fonte Luminosa em Araraquara (SP) foi palco de um emocionante embate entre Ferroviária e Santo André, que terminou em 2 a 2. A partida fez parte da oitava rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.

O jogo começou favorável ao Santo André, que rapidamente se impôs no primeiro tempo, mas viu a Ferroviária reagir com um forte desempenho na segunda etapa. O Ramalhão abriu o placar logo nos primeiros minutos, enquanto a Locomotiva empatou e posteriormente sofreu um novo gol, mas conseguiu igualar novamente o marcador nos momentos finais.

Com esse resultado, a Ferroviária acumula agora 11 pontos, garantindo sua posição no G-8 na oitava colocação. No entanto, o time não vence há três jogos. Por outro lado, o Santo André avançou para a 13ª posição com um total de oito pontos.

Próximos jogos

As duas equipes já têm compromissos agendados para quarta-feira, onde a Ferroviária enfrentará o Linense em Lins (SP), às 19h30. O Santo André jogará às 20h contra o São José-SP, em São José dos Campos (SP).

Desempenho do primeiro tempo

No início da partida, o Santo André mostrou maior controle da posse de bola e logo conquistou um pênalti aos 15 minutos, após falta cometida por Juninho sobre Bruno Camilo na entrada da área. Dudu Figueiredo assumiu a cobrança e não hesitou em marcar ao desviar a bola para o canto esquerdo, superando Léo Wall que se lançou na direção oposta.

A Ferroviária reagiu e quase conseguiu o empate com uma falta cobrada por Cássio Gabriel, defendida de forma eficaz pelo goleiro Carlão. O time da casa continuou pressionando e Lucas Rodrigues quase surpreendeu com um chute de longa distância. Aos 38 minutos, Carlão novamente brilhou ao evitar um gol certo após finalização de Denilson na pequena área.

Desempenho do segundo tempo

No intervalo, Júnior Rocha fez três mudanças na Ferroviária sem alterar a formação tática. O atacante Vitor Barreto entrou no lugar de Denilson, enquanto João Paulo retornou para substituir Jackson e Alencar entrou no lugar de Ian Luccas.

Logo no início do segundo tempo, Vitor Barreto teve uma boa chance ao chutar de média distância, mas não conseguiu concretizar sua participação devido a uma contusão que o levou a ser substituído por Thayllon aos sete minutos. Thayllon logo causou impacto ao sofrer uma falta dentro da área que resultou em pênalti aos 12 minutos. Juninho converteu com sucesso e igualou o placar.

Após o empate, a Ferroviária tomou controle da posse de bola, enquanto o Santo André buscava explorar os contra-ataques. Essa estratégia funcionou aos 37 minutos, quando Juninho driblou dois defensores antes de marcar novamente para o Ramalhão.

Não obstante, a Ferroviária persistiu e empatou mais uma vez aos 42 minutos. Com Joanderson fora do campo para atendimento médico, Quirino aproveitou-se da situação e cabeceou para marcar o segundo gol da equipe mandante.

No período de acréscimos, a Ferroviária tentou pressionar pela vitória com cruzamentos perigosos na área adversária, mas não obteve sucesso em mudar o placar novamente.