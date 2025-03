Javier Milei afirma que Mercosul só enriqueceu indústrias brasileiras

No último sábado, durante a abertura do Congresso argentino em 2025, o presidente Javier Milei reafirmou sua postura crítica em relação ao Mercosul, sugerindo que a Argentina poderia se retirar do bloco econômico para estabelecer um acordo comercial direto com os Estados Unidos. Segundo ele, a integração no Mercosul favoreceu apenas os grandes industriais brasileiros, enquanto a economia argentina tem sofrido as consequências negativas dessa associação.

“O Mercosul, desde sua criação, apenas enriqueceu os grandes industriais do Brasil à custa da pobreza dos argentinos”, declarou Milei, acrescentando que, para aproveitar uma potencial parceria comercial com Washington, o país precisaria considerar a flexibilização ou até mesmo a saída do bloco.

A possibilidade de a Argentina romper com o Mercosul levanta preocupações significativas sobre as implicações econômicas dessa decisão. O país é um dos membros fundadores do bloco, que também inclui Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia. De acordo com o cientista político Maurício Santoro, especialista em relações internacionais, essa parceria é vital para o comércio na região. Ele ressaltou que o intercâmbio bilateral entre Brasil e Argentina alcançou US$ 27 bilhões em 2024, com o Brasil sendo o maior destino das exportações argentinas.

“A saída da Argentina do Mercosul poderia impor tarifas e barreiras comerciais que encareceriam produtos e pressionariam ainda mais a inflação já elevada em ambos os países”, advertiu Santoro. Além disso, o Mercosul não se limita a um simples acordo de livre-comércio; trata-se de uma união aduaneira com regras comuns para importações e negociações conjuntas com blocos como a União Europeia. A desfiliação da Argentina poderia prejudicar a influência do Mercosul nas discussões comerciais globais e diminuir sua atratividade para investimentos estrangeiros.

A aproximação com os Estados Unidos

Milei também expressou sua intenção de fortalecer laços com os Estados Unidos sob a administração de Donald Trump e mencionou o trabalho de Elon Musk no governo republicano. Ele citou Musk como exemplo de uma abordagem desregulamentadora similar à sua própria estratégia para reduzir o tamanho do Estado argentino. “Os olhos do mundo estão voltados para a Argentina. Em alguns casos, eles estão até adotando práticas que implementamos aqui”, afirmou o presidente argentino.

O Mercosul enfrenta diversos desafios internos e externos, incluindo resistência de países europeus à ratificação de acordos comerciais, como o que está sendo negociado com a União Europeia. A possível saída da Argentina poderia intensificar as dificuldades do bloco em modernizar suas regras comerciais.

Embora o Mercosul ainda tenha um papel estratégico na região, Santoro apontou que algumas de suas políticas podem estar desatualizadas. “O bloco foi criado em um contexto de forte protecionismo na Argentina e no Brasil. Atualmente, existem críticas à sua rigidez e à falta de novos acordos comerciais”, afirmou.

Ademais, caso a Argentina opte por sair sem estabelecer um acordo bilateral com o Brasil, poderá enfrentar um aumento da inflação e complicações para exportadores e investidores.

No mesmo discurso no Congresso, Milei anunciou que está próximo de firmar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que incluiria um empréstimo destinado à eliminação dos controles cambiais ainda este ano. O presidente garantiu que a dívida será quitada através de um ajuste fiscal rigoroso, implicando cortes nos gastos públicos.

Apesar das afirmações de Milei sobre seu programa econômico ser “o mais bem-sucedido da história”, seus métodos de austeridade têm contribuído para um aumento da pobreza e do desemprego no país. Embora a inflação tenha registrado queda rápida, isso ocorreu em decorrência de uma contração severa da economia e significativas repercussões sociais.