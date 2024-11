Jardim Stella e Jardim Pilar recebem de volta a revitalizada Praça Júlio Dantas

A região do Jardim Stella e Jardim Pilar, em Santo André, ganhou de volta neste sábado (30) um espaço totalmente revitalizado para que a população possa curtir momentos de esporte, lazer e cultura, com a entrega da modernizada Praça Júlio Dantas, que passou por reforma nos últimos três meses e agora volta a servir aos munícipes de todas as idades.

O prefeito Paulo Serra, acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, caminhou por toda a extensão do espaço, cumprimentou e tirou foto com munícipes e celebrou junto deles a entrega da área verde.

“Qualidade de vida não é só saúde ou ter uma cidade segura, qualidade de vida é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Vocês vão poder vir, praticar atividade física, andar com segurança, a molecada tem a quadra pra brincar, tem playground. Ficamos muito felizes de termos ultrapassado a marca de 100 equipamentos entregues, de ter proporcionado mais qualidade de vida aos andreenses”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Durante a fala, inclusive, o prefeito recordou a última visita ao local e o encontro com uma das moradoras, Dona Ilda Gomes Giusti. “Ela havia me falado: ‘prefeito, será que eu vou morrer sem ver a praça pronta?’. Eu falei há pouco que agora está pronta e que ela aguente firme para aproveitar”, disse o chefe do Paço andreense.

“Foi uma benção de Deus a revitalização dessa praça. Eu falei mesmo para o prefeito que a gente está acostumada com tanta promessa, que ia morrer sem ver essa praça pronta, mas o prefeito cumpriu e cumpriu muito bem cumprido”, agradeceu Dona Ilda, 88 anos, que há 16 mora próxima à área verde.

A renovada praça ganhou um espaço pet e teve ainda as implantações de academia do idoso, quadra de areia, pista de caminhada em pedrisco, reforma da quadra poliesportiva – a qual recebeu novo piso , demarcação e instalação da rede de proteção –, manutenção da academia ao ar livre e dos playgrounds – que ainda foi contemplado com novos brinquedos –, mesas para piquenique, áreas de convivência e mesas para jogos.

Parte do mobiliário, inclusive, foi construído pela Fabrinq (Fábrica de Brinquedos) da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que utiliza as árvores que caem na cidade e as transformam em mesas e outros tipos de estruturas.

A área ainda ganhou bancos, melhorias nas calçadas, remodelação dos canteiros de vegetação com plantio de novas espécies de árvores nativas regionais e manejo arbóreo. O investimento em todas essas intervenções foi de R$ 1.750.000,00

“Eu desejo, de todo coração, que vocês utilizem esse espaço com muito carinho, que ele seja um espaço de confraternização, que a comunidade se una no cuidado desse local, mantendo tão lindo assim como a gente tá entregando pra vocês. Parabéns, é um grande presente para ao bairro, que vocês cuidem de muito carinho”, pontuou José Antônio Ferreira.