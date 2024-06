Jardim Anhanguera recebe o Festival Favelô 2024

O Festival Favelô tem como proposta criar uma atmosfera vibrante e revolucionária para celebrar a cultura e arte das periferias. No dia 23 de junho, a programação musical é feita por seis artistas negros e periféricos começando com o artista de rap/trap Todd Soul, seguido por .N@ve também de rap/trap, Aryani Marciano de brasilidades, o grupo de Rap Quarto Obscuro, o conjunto de reggae Indaiz e o quarteto de Z’África Brasil finaliza o evento. O festival é parte do Plano de Iniciação Artística Cultural (PIAC), da Secretaria Municipal de Cultura, e acontece na Praça Gertrudes Ferraz de Sampaio Gladiador, no Jardim Anhanguera/Morro Doce, Zona Norte da capital.

O Z’África Brasil é um grupo do hip-hop que começou em 1995 e tem dois álbuns que se destacam na sua discografia, o Antigamente Quilombos, Hoje Periferia, trabalho de estreia, de 2002, e Tem Cor Age, de 2007. Foram indicados quatro vezes ao Prêmio Hutúz, premiação de rap nacional da CUFA, nas categorias de Artista Revelação, Videoclipe, com a faixa Tem Cor Age, e Álbum do Ano com ambas as obras mencionadas.

A banda Indaíz, que cujo nome tem origem na junção de indominável e raiz, começou em 2009 e, em seus 15 anos de história, lançaram dois álbuns de estúdio: Favela e Jaraguá é Guarani. Conhecidos por tocarem reggae incorporando as vivências musicais da favela como rodas de rap e de samba, o grupo tocou na Virada Cultural da Solidariedade, na Casa de Cultura Guaianases.

O festival tem como objetivo descentralizar o acesso à cultura e facilitar que artistas independentes acessem as políticas públicas culturais, como Aryani Marciano, multi-artista, que é moradora de Morro Doce e tem uma música com o nome do bairro homenageando-o. Na sua discografia, um EP e quatro singles lançados falam sobre questões relativas à mulher preta, mas também suas vivências, inseguranças e amores.

Serviço:

Data: 23/06/junho

Horário: das 11h às 22h

Local: Praça Gertrudes Ferraz de Sampaio Gladiador, Rua Osvaldo de Souza Pinto, altura do nº 211, bairro Jardim Anhanguera/Morro Doce

Programação

11h – Abertura

12h – Todd Soul (rap/trap)

13h – .N@ve (rap/trap)

15h – Aryani Marciano (brasilidades)

16h – Quarto Obscuro (rap)

19h – Indaíz (reggae)

20h – Z’África Brasil (rap)