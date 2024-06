Jaraguá do Sul sedia o último dia do Transcatarina 2024

Do oeste ao norte catarinense, entre o Vale dos Imigrantes e o Vale dos Encantados: o 16º Transcatarina vai percorrer de 03 a 13 de julho, cerca de 800 km entre Fraiburgo e Jaraguá do Sul, em uma aventura off-road que levará para Santa Catarina cerca de 700 pessoas. As outras cidades anfitriãs são Caçador e Canoinhas que acolhem a caravana para os pernoites.

Através da paixão fora-de-estrada, o Transcatarina atraí um público ávido por viver experiências em meio a natureza (com uma dose de adrenalina), conciliando a oportunidade de conhecer lugares que somente um 4×4 é capaz de levar. E quando se fala em adrenalina, essa sensação pode vir em variados níveis.

Isso porque o Transcatarina é dividido em dois tipos de categorias, sendo: Competição – rally de regularidade (com as subcategorias: Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light). E Turismo (com a Adventure 01, 02 e 03, Passeio Radical 01, 02, 03 e 04, e Expedition). As inscrições estão abertas pelo site www.transcatarina.com.br.

“O Transcatarina é bem democrático, temos categorias que atendem aos mais diversos perfis de off-roaders. Desde aqueles que gostam de uma trilha bem pesada, quanto aqueles que querem algo mais suave, sem grandes desafios. Entendemos a nossa responsabilidade como agentes de divulgação do turismo catarinense, portanto, queremos que todos os participantes tenham experiências incríveis durante o nosso encontro e leve para casa muitas histórias boas para contar”, declara o diretor geral do evento, Edson João da Costa.

São esperadas mais de 700 pessoas vindas de diversas regiões do Brasil/Dan Lins/DFOTOS

É exatamente o que enxerga o gerente de turismo de Jaraguá do Sul, Rafael Koerich. “O Transcatarina representa muito bem os apaixonados pelo mundo off-road. São pessoas que vão até Fraiburgo e depois, de cidade em cidade, vão seguindo por uma rota definida pela organização, desfrutando do que Santa Catarina tem melhor”, falou.

Essa é a quarta vez que Jaraguá recebe o Transcatarina (2014, 2015 e 2021) e, de acordo com Koerich, só por meio do evento, já foram recepcionadas pessoas de praticamente todas as regiões do Brasil. Esse ano, até momento estão inscritos representantes de 14 estados e mais de 150 municípios. “Isso com certeza movimenta a economia local e enche a nossa rede hoteleira, além de ser um acontecimento que envolve muito a família”, fala.

Em cada uma das edições anteriores em que Jaraguá do Sul foi a anfitriã, a prefeitura estimou a movimentação de mais de R$ 1 milhão, envolvendo hotéis, restaurantes, postos de combustível, lavação, entre outros serviços.

Quando entrar nos limites de Jaraguá do Sul, o Transcatarina contará com todo o apoio do Jeep Club de Jaraguá. O público estimado que participará da festa da chegada no Parque Municipal de Eventos é de mais de 5 mil pessoas. O endereço rua Walter Marquardt, 910 – Barra do Rio Molha.