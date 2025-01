Jão rebate críticas de Roberta Miranda sobre pausa na carreira

A cantora Roberta Miranda, ícone da música sertaneja, gerou debate ao criticar a decisão de Jão de pausar sua carreira. Em publicação no Instagram do portal LeoDias, Roberta chamou os jovens músicos de “geração bolha de sabão”, insinuando que eles não suportam a pressão da indústria. “Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão… apertou, explode!”, afirmou.

Miranda relembrou os desafios de sua trajetória, como a precariedade de infraestrutura no início de sua carreira, e questionou a resiliência da nova geração: “Há 40 anos, não tínhamos investidores nem conforto. Palcos eram improvisados e o som era precário. O que restava era talento e raça.” Ela ainda destacou sua experiência em realizar até 30 shows por mês durante anos.

Jão responde com maturidade e reflete sobre carreira

Em sua resposta, Jão defendeu que a pausa não reflete fragilidade, mas uma decisão consciente para preservar sua qualidade artística. “Eu te adoro e acho que você entendeu errado. Aguento o tranco há muitos anos, construí minha carreira sem ajuda de grandes investidores ou contatos influentes. Não quero chegar ao ostracismo sem ter algo relevante a dizer”, afirmou o cantor.

Jão enfatizou que deseja viver novas experiências que inspirem suas futuras canções e aproveitou para valorizar o espaço que conquistou com anos de trabalho. “Quero viver e cantar sobre o que vivo. Minha estrada é longa.”

A declaração do cantor também trouxe um tom de agradecimento, mas com uma observação pontual: “Viver de passado é muito ruim. Que bom que as coisas mudam.”

Atualmente, Jão não tem data definida para voltar aos palcos, mas revelou ao Fantástico que pretende aproveitar momentos simples, como passar tempo com amigos e cuidar de seus gatos.