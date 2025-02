Jannik Sinner recebe suspensão temporária de três meses após caso de dopagem

O tenista italiano Jannik Sinner, atualmente classificado como o número um do mundo, foi suspenso até o dia 4 de maio de 2025 após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (WADA). Esta decisão vem na sequência de um teste positivo para clostebol, uma substância proibida que gerou controvérsia no mundo do tênis.

De acordo com as informações divulgadas pela WADA, Sinner cumprirá sua suspensão a partir das 23h59 do dia 9 de fevereiro até 4 de maio deste ano. Como resultado, ele não poderá participar dos torneios Masters 1000 em Indian Wells e Miami, programados para março, bem como os eventos em Monte Carlo e Madri em abril. Apesar da suspensão, Sinner mantém uma vantagem significativa em pontos sobre seus concorrentes diretos, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, o que lhe permite manter a liderança no ranking mundial.

O retorno às competições está previsto para ocorrer durante o Masters 1000 de Roma, que acontece entre 7 e 18 de maio, pouco antes do início de Roland Garros. A WADA informou que Sinner poderá reiniciar os treinamentos oficiais a partir de 13 de abril.

Sinner expressou alívio com a resolução do caso que o envolveu nos últimos meses. “Este processo estava pairando sobre mim há quase um ano e prometia ser longo. Sempre reconheci minha responsabilidade sobre meu time e as rigorosas regras da WADA são fundamentais para a integridade do esporte que amo”, declarou o tenista.

A Federação Italiana de Tênis (FITP) também se manifestou sobre a situação, confirmando que Sinner estará presente na competição em Roma. O jogador, de 23 anos, já havia sido liberado pelas autoridades após um teste duplo positivo no ano passado, quando a justificativa apresentada por ele apontava para contaminação acidental devido à ação de seu fisioterapeuta.

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) anunciou que não houve intenção dolosa por parte de Sinner ao aceitar suas explicações. No entanto, a WADA reiterou que sob as normas antidoping, os atletas são responsáveis pela negligência das suas equipes. Por isso, considerou uma suspensão adequada de três meses como resultado apropriado.

A suspensão levanta questões sobre igualdade nas punições dentro do esporte. Recentemente, outros atletas expressaram descontentamento com as sanções aplicadas a Sinner e à polonesa Iga Swiatek, que recebeu uma suspensão menor após testar positivo para trimetazidina. O australiano Nick Kyrgios comentou sobre a situação afirmando: “Um dia triste para o tênis. Igualdade não existe no tênis”.

Novak Djokovic também se pronunciou sobre o caso, revelando frustração pela falta de informações durante meses após o teste positivo de Sinner. Em resposta às críticas, a ITIA defendeu sua decisão inicial como sendo sólida e alinhada com os protocolos do Código Mundial Antidoping.

O desfecho deste caso gera um debate necessário sobre as políticas antidoping no esporte e como elas são aplicadas em diferentes situações.