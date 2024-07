Janja volta ao Brasil após participação em início das Olimpíadas

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, retornou ao Brasil nesta segunda-feira (29) após sua participação nas Olimpíadas de Paris. Ela representou o presidente Lula (PT) na abertura do evento.

Em publicação no X (antigo Twitter), a primeira-dama registrou seu retorno e manifestou apoio aos atletas brasileiros. “Com medalha ou sem medalha todos já são vitoriosos”, escreveu.

A primeira-dama conseguiu as credenciais para o evento mundial mesmo após o prazo do Comitê Olímpico Internacional (COI), o que a permitiu ir a Paris enquanto representante do Brasil.

De acordo com o COI, a autorização foi uma “especial exceção” concedida ao governo brasileiro. Janja desembarcou na última quinta-feira (25) em Paris, onde foi acompanhada por uma comitiva que incluiu seguranças e equipe de comunicação de cerca de 23 pessoas.

Em sua estadia na capital francesa, a primeira-dama se encontrou com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo além do presidente da França e de sua esposa, Emmanuel Macron e Brigitte Macron. Ainda, Janja assistiu à abertura do evento, visitou a Vila Olímpica e os jogos de vôlei de praia e futebol feminino.