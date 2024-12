Janja homenageada em festa do Prerrogativas

Na noite de sexta-feira (6), a festa de fim de ano do grupo de advogados e juristas Prerrogativas, realizado na Casa Natura em São Paulo, homenageou a primeira-dama Rosângela Silva, conhecida como Janja. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reuniu cerca de 750 convidados, incluindo ministros como Fernando Haddad, Anielle Franco e Cida Gonçalves.

Durante seu discurso, Janja destacou os desafios enfrentados pelas mulheres devido à misoginia e enfatizou a importância da nomeação de mulheres para o Judiciário. Embora Lula tenha nomeado dois homens para o Supremo Tribunal Federal (STF) em seu atual mandato, Janja afirmou que o governo está comprometido com a reconstrução de caminhos que foram perdidos ao longo dos anos. Ela mencionou ainda a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa lançada durante o G20, como um marco significativo no combate às desigualdades globais.

O evento também foi marcado por medidas rigorosas de segurança, com convidados passando por detectores de metais. A atmosfera festiva contou com apresentações musicais de Maria Rita e Ivo Meirelles. Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Prerrogativas, aproveitou o momento para criticar o impeachment de Dilma Rousseff e a Operação Lava Jato, além de reforçar a necessidade de combater a fome e a miséria no Brasil.

A celebração destacou não apenas as conquistas e desafios enfrentados pelo governo Lula, mas também serviu como um espaço para reafirmar compromissos sociais importantes. Em um tom formal e otimista, os participantes se reuniram para celebrar o ano que passou e olhar adiante para as possibilidades futuras.