Janeiro registra recorde de licenciamento de veículos desde 2021, aponta Detran-SP

Mais de 4 milhões de proprietários de veículos anteciparam o pagamento do licenciamento neste ano, no estado, liquidando a fatura já em janeiro, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). O volume, que não era atingido desde 2021, é 4,4% maior que o registrado no mesmo mês de 2024, quando 3,8 milhões licenciaram seus automóveis em janeiro, e 12% superior ao de janeiro de 2023, com 3,6 milhões de documentos emitidos.

Facilidade no processo de licenciamento

O calendário oficial do licenciamento compreende o segundo semestre do ano, com cada mês dedicado a até dois finais de placa diferentes. Mas, antes do calendário oficial, todos podem acertar a taxa, no valor de R$ 167,74, regularizando de maneira antecipada a situação de seu veículo a qualquer momento entre janeiro e junho.

Para pagar adiantado, basta que o proprietário do veículo faça o acesso ao seu sistema bancário, tanto pelo caixa eletrônico quanto pelo acesso online, para concluir o pagamento.

Após realizar o pagamento, o condutor pode acessar o site do Detran-SP para emitir o documento eletrônico do veículo atualizado, por meio do acesso com login e senha (https://novo.detran.sp.gov.br/detransp?id=licenciar_veiculo) ou ainda consultar pela Carteira Digital de Trânsito (CDT).

“Com a transformação digital e a possibilidade de uso do pix, o pagamento ficou rápido e fácil. Hoje, mais de 93% dos licenciamentos já são automatizados, sem intervenção humana. Em janeiro de 2024, o índice era de cerca de 90%”, diz Vinícius Novaes, diretor de Veículos Automotores do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD).

“A mudança proporcionada pela tecnologia é parte do nosso esforço de atender mais e melhor o cidadão, que paga impostos e tem direito a um serviço de qualidade.”