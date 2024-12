Janeiro Branco: Livros que vão te ajudar a reduzir a ansiedade em 2025

A depressão e a ansiedade são um dos maiores problemas mundiais desde a virada do século, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, aproximadamente 19 milhões de pessoas vivem com esses transtornos, liderando o ranking de países que enfrentam os sintomas na América Latina.

Aliados ao acompanhamento psicológico, os livros são ótimas ferramentas para ajudar a cuidar da saúde mental e emocional, sendo indicados como uma terapia complementar para refletir sobre esses problemas.

Pensando nisso, para iniciar 2025 com a saúde mental em dia, selecionamos seis títulos que abordam o tema de forma sensível e eficaz, a fim de auxiliar a lidar com a ansiedade, o estresse, a solidão e os pensamentos tóxicos que invadem o cotidiano.

Confira as indicações abaixo e escolha a próxima leitura que ajudará você a focar no seu bem-estar neste novo ano:

Entrevista com a solidão: os brasileiros são os mais solitários do mundo! Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, metade da população alega sentir solidão e melancolia com frequência, contribuindo para acentuar doenças como a depressão e ansiedade. Mas como lidar positivamente com esse sentimento? Quem ensina a compreendê-lo e transformá-lo em solitude é o psicólogo Marcos Lacerda. Neste livro, o especialista em relacionamentos propõe estratégias para transformar momentos solitários em oportunidade para desenvolver o bem-estar emocional.

(Onde encontrar: Amazon)

ZensorialMente: pensamentos acelerados, respiração descompassada, procrastinação, tensão muscular e cansaço são alguns dos sintomas que comprovam a desarmonia do corpo e mente. É o que explica o neurocientista argentino e pesquisador em biologia molecular e genética, Estanislao Bachrach. Com exercícios práticos e técnicas para conhecer os próprios sentimentos, o autor ajuda estimular a capacidade de administrar as emoções nos diferentes campos energéticos, com o intuito de alcançar uma vida mais “zen” e atingir o bem-estar físico e mental.

(Onde encontrar: Amazon)

O efeito do riso: rir é o melhor remédio para curar as feridas internas e melhorar o bem-estar físico e mental. Baseada na Psicologia Positiva, Neurociência e Sabedoria do Humor, a autora australiana Ros Ben-Moshe oferece uma abordagem única e transformadora sobre a filosofia do Efeito do Riso. Neste livro, ela explica que uma certa dose de risada pode ser capaz de curar uma série de doenças psicológicas e emocionais dos tempos modernos, incluindo a solidão e a depressão.

(Onde encontrar: Amazon)



A culpa não é sua: por meio de uma conversa sensível e inspiradora, com lições que aprendeu na terapia, a especialista em impactos causados por traumas, Laura K. Connell, combina a experiência pessoal com pesquisas científicas para ajudar identificar pessoas tóxicas e saber como impor limites em diferentes situações do cotidiano. Nesta obra transformadora, a autora ensina ainda desenvolver mecanismos de defesas saudáveis a fim de alcançar a liberdade e equilíbrio emocional.

(Onde encontrar: Amazon)

Além da Ansiedade: por ser um fenômeno complexo e multifacetado, o enfrentamento da ansiedade não admite reducionismos e simplismos. Nesta obra, Davi Lago explica com clareza e objetividade quais são as principais abordagens da doença. Com uma escrita fluente, repleta de orientações práticas e reflexões instigantes, o autor auxilia a diferenciar preocupações saudáveis de doentias, explica os sintomas e os efeitos dessa condição e traz um alerta sobre como o consumismo, conversas tóxicas e agendas sobrecarregadas interferem no psicológico.

(Onde encontrar: Amazon)

Organize sua desordem mental: pensamentos tóxicos, depressão e ansiedade são agravados por um mundo caótico e sustentados pela falta de controle de pensamentos desordenados. Respaldada por pesquisas clínicas e com base em estudos de caso de grande impacto, a Dra. Caroline Leaf apresenta um plano de cinco passos, comprovado cientificamente, para descobrir e eliminar a raiz dos pensamentos intrusivos a fim de melhorar a saúde física e mental, possibilitando seguir um caminho de plenitude, paz e felicidade.

(Onde encontrar: Amazon)