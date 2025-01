Janeiro Branco: cuidar da equipe é investir no sucesso da empresa

O mês de janeiro é tradicionalmente associado a recomeços e resoluções. É nesse espírito que em 2014, o psicólogo Leonardo Abrahão criou o Janeiro Branco, uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. A iniciativa busca promover o debate aberto sobre o tema, quebrar estigmas e incentivar as pessoas a cuidarem de si mesmas de maneira integral.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, sendo este um dos pilares para uma vida plena e equilibrada. No entanto, ainda há muita resistência e desinformação sobre o tema. A campanha propõe que, assim como planejamos cuidar do corpo e das finanças no início do ano, também é fundamental estabelecer metas para cuidar da mente.

Esse cuidado com o bem-estar emocional não deve ficar restrito apenas ao início do ano, já que o tema merece máxima atenção por parte da sociedade, pois a cada dia vemos mais pessoas adoecendo por conta de saúde mental. Fatima Macedo, psicóloga e CEO da Mental Clean – pioneira no Brasil em psicologia aplicada à saúde do trabalhador – destaca a importância de ações preventivas e de conscientização por meio das empresas:

“Temos acompanhado um número expressivo de profissionais sendo afastados por problemas relacionados à saúde mental. Esse é um problema que tem crescido cada vez mais dentro das grandes organizações. Precisamos olhar com muita atenção para esse cenário, pois a saúde emocional dos colaboradores é um fator decisivo para o sucesso de qualquer empresa. É preciso criar um ambiente de trabalho acolhedor e empático, isso fará toda a diferença para o bem-estar da equipe”, conta Macedo. A especialista elenca algumas dicas valiosas para gestores trabalharem o tema nas empresas:

Promova rodas de conversa ou palestras: convide psicólogos, terapeutas ou especialistas para palestras sobre saúde mental. Organize rodas de conversa em que os colaboradores possam compartilhar experiências de forma segura e confidencial.

Ofereça Treinamentos para Gestores: capacite líderes para identificar sinais de estresse e sobrecarga em suas equipes. Ensine boas práticas de comunicação empática e gestão humanizada.

Incentive Hábitos Saudáveis: promova a prática de exercícios físicos, como alongamentos ou aulas de yoga no escritório.

Campanhas Internas de Conscientização: divulgue materiais informativos sobre saúde mental em murais, e-mails ou intranet. Compartilhe dicas práticas para gerenciar o estresse e a ansiedade no dia a dia.