EME Professora Alcina Dantas Feijão comemora 58 anos de contribuição à educação

No dia 8 de março de 2025, a EME Professora Alcina Dantas Feijão celebrou 58 anos de história, dedicação e excelência no ensino. Em reconhecimento à trajetória da instituição, o vereador Professor Jander Lira (PSB) protocolou um voto de congratulações na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, destacando o papel fundamental da escola na formação de cidadãos e profissionais que têm se destacado no mercado de trabalho.

“Celebramos não apenas o aniversário da nossa escola, mas também inúmeros sonhos realizados, conhecimentos compartilhados e laços que se fortaleceram ao longo destes anos na educação. A escola é um símbolo de qualidade e compromisso com o desenvolvimento educacional de São Caetano do Sul”, afirmou Jander Lira.

O parlamentar também destacou a importância da escola na história do município e na formação de profissionais altamente qualificados. “O Alcina Dantas Feijão é um patrimônio da nossa cidade. Tem sido fundamental na construção de uma sociedade mais justa e preparada, formando gerações que hoje contribuem ativamente para o crescimento de São Caetano e do país”, declarou.

O vereador ainda reforçou seu compromisso com a educação de qualidade, afirmando que continuará trabalhando por políticas públicas que garantam o desenvolvimento educacional e social do município. “Acredito que a educação é a base para um futuro melhor. Por isso, seguirei empenhado em promover ações que fortaleçam nossas escolas, valorizem nossos professores e garantam que nossos alunos tenham acesso a uma educação transformadora”, concluiu Jander Lira.