Bolsonaro e Michelle oficializam Rosana Valle pré-candidata à Prefeitura de Santos

A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) lançou oficialmente neste domingo (14/7), no Blue Med Convention Center (rua Almirante Gago Coutinho, Ponta da Praia), sua pré-candidatura à Prefeitura de Santos-SP. Ao lado do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e da presidente nacional do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Rosana foi recepcionada por mais de 4 mil pessoas, incluindo pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, além de lideranças do PL nas esferas estadual e nacional.

Ovacionada pelo público, Rosana agradeceu o apoio recebido pelo casal Bolsonaro durante seus dois mandados no Congresso Nacional e, agora, no lançamento de sua pré-candidatura ao Poder Executivo Municipal. Segundo a deputada bolsonarista, “chegou a hora de escrever uma nova história para Santos”:

“Ainda no meu primeiro mandato em Brasília-DF, encontrei as portas abertas do governo Bolsonaro – e olha que eu nem era do mesmo partido do presidente. Com essas portas abertas, conquistei muitos recursos para Santos – da Saúde à Infraestrutura, da Mobilidade Urbana à Segurança Pública. Já no PL, recebi mais de 216 mil votos de confiança para meu segundo mandato e, hoje, assumo um novo compromisso com os santistas, como pré-candidata a prefeita. Tenho convicção que posso fazer muito mais por nossa cidade. Estamos, afinal, do lado certo da história; das famílias, da Justiça, da eficiência, da liberdade, e do povo santista”, discursou.

Precursora do engajamento de mais mulheres na Política nacional, Michelle Bolsonaro apoiou o novo desafio de Rosana – a disputa pela Prefeitura de Santos nas eleições municipais de 2024 e lembrou do trabalho da congressista à frente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo:

“Política é a arte e a ciência de governar. Além dessas premissas, a Rosana [Valle] tem caráter, coragem e um propósito para Santos. Tenho certeza que sua determinação e conhecimento dos problemas e das soluções da cidade credenciam sua vitória nesta caminhada. O povo santista tem na Rosana a esperança de mudança e seguiremos juntas nesse projeto”, reiterou a ex-primeira-dama do Brasil e presidente nacional do PL Mulher.

Presidente de honra do PL, Bolsonaro disse em seu pronunciamento que “a eleição presidencial de 2026 passa pelo pleito municipal deste ano”, e garantiu apoio integral à Rosana já em sua pré-candidatura à majoritária:

“Rosana (Valle) é conservadora, é de Direita e vai nos ajudar a restabelecer a paz, a boa gestão e o desenvolvimento para o bem dos santistas. As mulheres têm uma desenvoltura melhor que a dos homens em muitas áreas, inclusive na Política. A pré-candidatura da Rosana tem tudo para dar certo, inclusive tem todo o nosso apoio. Ela tem a experiência dos mandatos como deputada federal, conhece Santos e tem sabedoria para governar a cidade como nenhum outro”, declarou Bolsonaro.

Autoridades

Também marcaram presença no lançamento da pré-candidatura de Rosana à Prefeitura de Santos a secretária de Estado de Políticas para a Mulher do Governo de São Paulo, Valéria Bolsonaro; os deputados federais Capitão Augusto (PL-SP), Adilson Barroso (PL-SP), Jefferson Campos (PL-SP) e Paulo Bilynskyj (PL-SP); além dos deputados estaduais Lucas Bove (PL), Dani Alonso (PL), André Bueno (PL) e Tenente Coimbra (PL).