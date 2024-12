Jader Filho detalha Periferia Viva e avanços no Minha Casa, Minha Vida no Bom Dia, Ministro

O ministro das Cidades, Jader Filho, vai detalhar as principais ações da pasta no programa “Bom dia, Ministro” desta quarta-feira, 4 de dezembro. Um dos destaques será o maior programa habitacional do Brasil: Minha Casa, Minha Vida. Até o momento, foram entregues mais de 8 milhões de unidades pelo país.

No biênio 2023/2024, foram investidos R$ 18,3 bilhões com recursos da União para as faixas 1 e 2, eixo principal do programa. Nas linhas de financiamento pelo FGTS, foram liberados R$ 85,3 bilhões, nas mesmas duas faixas e, de janeiro de 2023 até outubro de 2024, mais de 1 milhão de unidades habitacionais foram contratadas.

PERIFERIA VIVA — Outro tema a ser abordado durante o bate-papo com radialistas será o Periferia Viva, programa lançado na última semana com participação do Presidente Lula, voltado para a urbanização de favelas. A iniciativa conta com mais de 30 políticas voltadas para melhorar a vida de milhões de brasileiros e tem foco em quatro eixos: infraestrutura urbana, equipamentos sociais, fortalecimento comunitário e inovação, tecnologia e oportunidades. No âmbito do Novo PAC, o Governo já selecionou 59 territórios em 48 municípios para obras de urbanização de favelas, com investimentos de R$ 5,3 bilhões. No total, são mais de R$ 7 bilhões em recursos para o programa.

PRÊMIO — Em sua segunda edição e com 2 mil inscrições, o Prêmio Periferia Viva selecionou 178 projetos para receber valores entre 20 mil e 50 mil reais. O prêmio reconhece e potencializa iniciativas populares, de assessorias técnicas e de entes públicos governamentais que promovem o enfrentamento da desigualdade, a transformação e que valorizam o viver periférico.

COP 30 – Durante a entrevista, o ministro também vai detalhar os preparativos para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025. Representantes de diversos países vão discutir temas como a redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável, preservação de florestas e justiça climática.

AO VIVO — O Bom Dia, Ministro é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.