Jader Filho atualiza avanços do MCMV e ações para o RS no “Bom Dia, Ministro” 

O ministro Jader Filho (Cidades) é o convidado do “Bom Dia, Ministro” desta quarta-feira, 11 de setembro. Na conversa, um dos temas centrais será o Minha Casa, Minha Vida, programa habitacional retomado pela atual gestão do Governo Federal e que prevê, até 2026, contratar 2 milhões de novas residências.

Entre as muitas novidades recentes do Governo Federal em torno do programa está a implantação de bibliotecas comunitárias nas unidades habitacionais. Até o final de 2026, pelo menos 1.500 conjuntos devem ter espaços de leitura com acervo de, no mínimo, 500 exemplares — selecionados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) Literário. O acervo será construído pela Academia Brasileira de Letras (ABL).

RIO GRANDE DO SUL — Outro assunto a ser abordado pelo ministro é em torno das ações do Ministério das Cidades para atender vítimas do Rio Grande do Sul. Trabalho que envolveu agilização de recursos para contenção de encostas, drenagem urbana e habitação. Jader vai reforçar a necessidade de os municípios informarem as necessidades habitacionais de cada cidade para viabilizar a reconstrução de áreas atingidas pela crise climática. As obras de prevenção a desastres, nas áreas de Contenção de Encostas e Drenagem Urbana, integram a seleção do Novo PAC.

Ainda sobre a situação gaúcha, Jader Filho vai comentar os critérios para identificação de moradias atingidas pelas águas, o crédito extraordinário de R$ 2 bilhões para o Minha Casa, Minha Vida no Rio Grande do Sul, o cadastramento de imóveis prontos para serem adquiridos pelo Governo Federal para doação às famílias afetadas e a compra de moradias para atender famílias com rapidez.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.