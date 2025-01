Jacaré Resgatado em Piscina de Residência em Florianópolis Após Chuvas Intensas

No dia 17 de novembro, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Santa Catarina realizou o resgate de um jacaré encontrado em uma piscina localizada em uma residência na cidade de Florianópolis.

Moradora encontra jacaré na piscina de residência após fortes chuvas pic.twitter.com/xr15Y0TuNe — perrenguematogrosso (@perrenguemt) January 18, 2025

A PMA atribuiu este incidente ao impacto das intensas chuvas que atingiram o estado, as quais teriam forçado a movimentação de animais de seus habitats naturais para áreas urbanas. Em nota, a corporação destacou: “Nessas situações, a PMA atua para garantir a segurança tanto dos animais quanto da população. Após uma avaliação, os animais considerados saudáveis são reintroduzidos em seu ambiente natural.”

O resgate do jacaré ocorreu no bairro Sambaqui. Além deste caso, a polícia também resgatou um graxaim na região do Morro das Pedras, também em Florianópolis.

Em decorrência das chuvas que afetaram o estado desde a quinta-feira (16), a Defesa Civil informou que há atualmente 1.315 pessoas desalojadas. As tempestades têm afetado principalmente a Grande Florianópolis e o litoral norte do estado. Até o momento, foi registrada uma fatalidade e treze municípios, incluindo a capital, estão em estado de emergência.