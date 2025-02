Izzy Gordon celebra as Rainhas do Jazz no Sesc 24 de Maio

No dia 23 de fevereiro, domingo, às 18h, o Sesc 24 de Maio recebe Izzy Gordon com o show Rainhas do Jazz, uma homenagem a mulheres que transformaram a música e o mundo ao seu redor. No repertório, clássicos de Nina Simone, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Etta James, entre outras referências, explorando diferentes vertentes do jazz, como fusion, bebop, swing e samba-jazz.

Filha do cantor Dave Gordon, Izzy iniciou sua trajetória musical no teatro, estrelando o musical Emoções Baratas. No palco, traz a influência das grandes divas do jazz, interpretando canções imortalizadas por suas principais inspirações.

Acompanhada por um sexteto formado por teclados, baixo, sax, trompete, percussão e bateria, Izzy promete uma apresentação vibrante e repleta de emoção.

Confira:

Serviço

Izzy Gordon

“Rainhas do Jazz”

Data: 23/02, domingo, às 18h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 11/2 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 12/2 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300