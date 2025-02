Estefane Santos Quinteto leva o melhor do samba jazz ao Sesc 24 de Maio 

O Sesc 24 de Maio recebe o Estefane Santos Quinteto Samba Jazz no dia 22 de fevereiro, às 20h, no teatro. Com um repertório que mescla releituras de clássicos e composições autorais, o grupo destaca a profundidade e a elegância do samba jazz, celebrando esse subgênero com autenticidade e sensibilidade artística.

À frente do quinteto, Estefane Santos iniciou sua trajetória musical aos 13 anos no trompete, em um projeto social em Guarulhos. Ao longo da carreira, passou por instituições como a Juilliard School (Nova York), Souza Lima & Berklee (São Paulo) e Conservatori Liceu (Barcelona).

O grupo explora a fusão entre a riqueza rítmica do samba e a sofisticação harmônica do jazz, oferecendo ao público uma experiência musical vibrante e envolvente.

Serviço:

Estefane Santos Quinteto Samba Jazz

Data: 22/2, sábado, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 11/2 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 12/2 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min



Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300