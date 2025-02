Conde Favela Sexteto leva o jazz de ABCguetojazz ao Sesc 24 de Maio 

O Conde Favela Sexteto apresenta no Sesc 24 de Maio o show de ABCguetojazz, seu segundo álbum, no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, às 20h. O trabalho é uma homenagem ao ABC Paulista, região industrial e periférica de São Paulo, marcada por lutas históricas e transformações constantes.

Com um espírito punk e inovador, ABCguetojazz transita entre o free jazz, bebop, post-bop e hard bop, buscando uma identidade sonora própria. O show revela tanto a força individual de cada integrante quanto a criação coletiva, resultando em uma produção intensa, livre de amarras e carregada de energia e expressão.

Definido pelo grupo como “jazz com CEP problemático”, o álbum transforma improvisação e estudo em um estado de liberdade criativa.

Formada em 2009, o Conde Favela Sexteto se dedica a resgatar e reinventar o jazz e o samba-jazz, inspirado por movimentos que expandiram os limites da música instrumental. Com o tempo, o grupo desenvolveu composições autorais que refletem sua identidade artística e sua conexão com a realidade urbana.

Confira:

Serviço

Conde Favela Sexteto

Show “ABCguetojazz”

Data: 21/2, sexta, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 11/2 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 12/2 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.

Sesc 24 de Maio

Rua 24 de Maio, 109, Centro, São Paulo

350 metros do metrô República

Fone: (11) 3350-6300