Izquierdo jogou com Suárez e viu nascimento do filho dias antes de morrer

O zagueiro de 27 anos Juan Izquierdo, do Nacional (URU), morreu nesta terça-feira (27). O defensor tinha 27 anos e era uruguaio.

Juan Manuel Izquierdo nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, em 4 de julho de 1997. Ele tinha 1,84m e era um zagueiro que jogava com o pé direito.

Izquierdo começou a carreira como jogador no Cerro (URU). Ele foi promovido à equipe profissional em 2017. O zagueiro logo chamou a atenção do Peñarol, um dos principais clubes do Uruguai e defendeu a equipe durante o ano de 2019.

Izquierdo ainda passou pelo Montevideo Wanderers antes de ter sua única experiência internacional. Em 2021, ele foi contratado pelo Atlético San Luís, do México, seu único clube fora do Uruguai.

O zagueiro foi contratado pelo Nacional (URU) e jogou com Suárez. O defensor voltou ao futebol do seu país em 2022 e fez parte do time que contava com Luis Suárez e que acabou campeão uruguaio naquele ano.

Sem espaço, Izquierdo se mudou para o Liverpool (URU) em 2023. Ele foi um dos pilares da equipe que surpreendeu o futebol local e conquistou o Campeonato Uruguaio e se garantiu na Libertadores de 2024.

Izquierdo voltou ao Nacional e era reserva da equipe neste ano. No jogo contra o São Paulo, quando teve arritmia seguida de parada cardíaca, o atleta entrou no segundo tempo.

O filho do jogador nasceu dias antes de o pai morrer. Selena, companheira de Izquierdo, deu à luz um menino no dia 16 de agosto. O zagueiro já era pai de uma menina de dois anos.

A MORTE DO JOGADOR

Izquierdo morreu nesta terça-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na capital paulista. Ele estava internado desde o último dia 22 na UTI.

O defensor passou mal durante o jogo entre Nacional (URU) e São Paulo, no estádio do MorumBis, pela Libertadores. Ele se desequilibrou e caiu sozinho no gramado.

Izquierdo foi atendido por médicos das duas equipes ainda no gramado e levado de ambulância para o hospital. O atleta teve uma arritmia seguida de uma parada cardíaca. Ele deu entrada no hospital já em parada e recebeu manobras de ressuscitação. Um desfibrilador também foi usado.

No sábado (24), o hospital informou que Izquierdo estava sedado e respirava com ajuda de ventilação mecânica. No domingo (25), um novo boletim médico revelou que o atleta teve progressão no comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Na segunda (26), foi divulgado que ele teve piora no quadro.