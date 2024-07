Ivete Sangalo deseja sorte para Eliana no comando The Masked Singer Brasil 2025

Um dia depois da confirmação da própria Eliana de que vai comandar The Masked Singer Brasil 2025, na Globo, Ivete Sangalo desejou sorte a sua sucessora. Nesta segunda-feira (1), a cantora compartilhou uma foto das duas juntas em uma viagem e avisou que irá torcer pelo sucesso da nova contratada da emissora na apresentação do programa.

“Eliana, querida. Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV”, escreveu Ivete na legenda da publicação. “E eu, como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte para você, pois merece demais! Um cheiro”, acrescentou a baiana.

A ex-funcionária do SBT agradeceu: “Obrigada, Veveta! Sinto que é de coração. Agora vou animar a família brasileira do domingo, no The Masked Singer. Vem, gente! Vai ser demais!”, disse Eliana que ficou quase 15 anos na empresa de Silvio Santos e chegou oficialmente à Globo na semana passada.

A apresentadora ainda elogiou a imagem compartilhada por Ivete, de uma reportagem que as duas fizeram para o extinto Programa Eliana (2009-2024) nos Estados Unidos, em 2015. “Amei a foto da entrevista para meu programa lá em Las Vegas. Ainda bem que o tempo nos fez bem. Beijos”, brincou.

Ivete Sangalo comunicou a sua saída oficial do programa em maio, alegando que precisava se dedicar mais à família e à carreira de cantora.

Além de assumir o The Masked Singer Brasil 5, Eliana completa o time de apresentadoras do Saia Justa, no GNT, que terá Tati Machado, Rita Batista, e Bela Gil nesta temporada.