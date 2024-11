IV Festival Mário de Andrade começa nesta sexta (15)

Cinema, performances, shows e exposições fazem parte do IV Festival Mário de Andrade, realizado pela Prefeitura de São Paulo nos dias 15, 16 e 17 de novembro, de sexta a domingo, celebrando os 100 anos do primeiro “Manifesto Surrealista”, do escritor francês André Breton. É o Manifesto Surrealista que norteia toda a programação, composta por uma feira de livros, mesas de debate, rodas de conversa, espetáculos teatrais, shows e exposições, somando mais de 100 atrações inteiramente gratuitas.

O festival será realizado na Biblioteca Mário de Andrade, maior biblioteca pública do Estado de São Paulo e a segunda maior do país, e pretende jogar luz sobre a participação das mulheres no surrealismo e também explorar os desdobramentos do movimento no Brasil. Para isso, logo na mesa de abertura, a poeta Leila Ferraz, participante ativa do movimento surrealista em São Paulo, protagoniza um debate ao lado da poeta e pesquisadora Maria Lúcia Dal Farra, uma das referências no campo.

A programação completa do IV Festival Mário de Andrade está disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura.

O surrealismo inspira o mobiliário desenvolvido para o evento e a cenografia – que colhe referências nas obras de Tarsila do Amaral e Leonora Carrington -, o novo número do Suplemento Pauliceia, publicação da Biblioteca dedicada a textos literários que será lançada e distribuída durante o Festival. Veja mais aqui.

A Biblioteca Mário de Andrade fica na Praça D. José Gaspar, na Rua da Consolação, 94, Centro. O local está perto dos metrôs Anhangabaú e República e é atendido por várias linhas de ônibus municipais.