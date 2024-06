Itu abriga um dos maiores jardins japoneses da América Latina

Visitar o Jardim Japonês do Parque Maeda é como ser transportado para o Japão: são 27.500 m² de área verde cuidadosamente projetada, repleta de simbolismos como o torii (portal japonês), pontes, bonsais, espelhos d’água com carpas Koi, cascatas, além de árvores e flores de diversas espécies. Esse ambiente proporciona uma sensação de tranquilidade, paz de espírito e harmonia com a natureza, refletindo as tradições orientais que valorizam a energia positiva.

Localizado em Itu, no interior de São Paulo, o jardim japonês, considerado um dos maiores da América Latina, também incorpora elementos da cultura nipônica, como esculturas de dragões, pandas e tigres, além do Maneki Neko (o famoso gato da sorte), do Tanuki (um simpático cão-guaxinim do folclore japonês) e da Kokeshi (tradicional boneca japonesa).

O local é uma verdadeira obra de paisagismo. Cada espécie plantada no local foi cuidadosamente planejada para se integrar harmonicamente com os demais elementos do espaço, mantendo a identidade de um autêntico jardim japonês. Cerejeira ornamental, kaizuka e azaleia são algumas das espécies encontradas ali. Trata-se de um passeio extremamente inspirador e revigorante.

O Jardim Japonês é apenas uma das diversas atrações que o Parque Maeda oferece. Os visitantes podem chegar ao local de teleférico, desfrutando de uma vista panorâmica do parque, ou de trenzinho, uma atração igualmente divertida acompanhada por monitores que explicam cada trecho do passeio.

Proximidade com a capital

O Parque Maeda é um destino muito procurado por visitantes de diversas cidades do estado de São Paulo, especialmente da capital. Cerca de 70% dos visitantes são da Grande São Paulo, incluindo cidades como Guarulhos, Barueri, Cotia e Grande ABC. Os turistas são atraídos pelo clima bucólico do interior, pela proposta do parque de proporcionar contato com a natureza e tranquilidade, além da proximidade com a capital, já que Itu fica a menos de 100 km de São Paulo.

Sobre o parque

O Maeda conta com infraestrutura completa de lazer e hospedagem ao visitante, incluindo pesqueiro, um dos maiores restaurantes self-services do país e um dos maiores jardins japoneses do Brasil. É possível ter acesso ao Parque Maeda pelo passaporte day use. O passaporte é um pacote que já inclui o almoço, passeios como jardim japonês, árvore gigante e rodas d’água, parque aquático, pesca esportiva, passeios de trenzinho e de teleférico, pedalinho e quadriciclo. Com o passaporte day use o almoço é à vontade com uma grande variedade de pratos quentes, comida japonesa e bebida não alcoólica. O passaporte pode ser adquirido antecipadamente pelo site.

O parque aquático do Maeda tem piscinas com toboáguas para crianças e adultos e conta com o apoio e a segurança de monitores e salva-vidas. Há, ainda, passeios a cavalo e voo de helicóptero por todo o perímetro do parque. A vista panorâmica é incrível e atrai muita gente.

Pesca esportiva e hospedagem

Para quem gosta de pesca esportiva, o Maeda é o lugar certo. O complexo de lazer tem diversos espaços para a prática da pesca, sendo eles: Tancão, Tanques de Engorda, Caiaque Fishing e tanques do próprio parque. Em todos eles é possível fisgar espécies diferenciadas em meio a uma exuberante paisagem natural, repleta de verde e ar fresco.

Para ter uma experiência ainda mais bacana e aproveitar com calma, hospede-se na Pousada Maeda. A pousada já conta com uma piscina privativa e fica ao lado do Parque Maeda. Há apartamentos e chalés para casais e famílias com banheiro, TV, frigobar e roupas de cama e banho.

SERVIÇO:

☎ WhatsApp: (11) 94303-9767

☎ Telefone: (11) 2118-6200

Endereço: Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia, Km 18 – Itu/SP

Site: www.parquemaeda.com.br