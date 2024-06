Itaú Viver Mais está com inscrições abertas para o 5º Edital de projetos voltados à terceira idade

O Itaú Viver Mais – uma associação sem fins lucrativos focada no público com mais de 50 anos -, por meio do Fundo de Direitos da Pessoa Idosa, está com as inscrições abertas para a 5ª edição do Edital Itaú Viver Mais até o dia 21 de junho. Podem ser inscritos projetos de todo o Brasil que promovam um dos seis eixos do edital: Promoção e garantia de direitos da pessoa idosa; Fortalecimento e letramento sobre empreendedorismo e novas formas de geração de renda; Letramento financeiro; Letramento e inclusão digital; Cultura; e Esporte.

As propostas podem trazer orçamentos de qualquer valor, sendo que a quantia de apoio será decidida durante a avaliação dos projetos, podendo ser integral ou parcial. Podem participar Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem fins lucrativos, de direito privado e devidamente regularizadas, com pelo menos dois anos de existência, conforme documentação comprobatória.

A iniciativa visa fortalecer a rede de proteção à pessoa idosa e fomentar políticas públicas voltadas ao envelhecimento da população. Em 2023, foram apoiados 55 projetos, totalizando R$ 30,2 milhões em recursos incentivados, que beneficiam diretamente 31 mil pessoas e indiretamente 109 mil.

“De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil terá, em 2030, um número de idosos equivalente ao de jovens e, em 2050, esse número será o dobro. Com essa mudança demográfica e o avanço tecnológico associado a fatores sociais, políticos e econômicos, o Itaú Viver Mais busca promover os melhores caminhos para qualidade de vida, mercado de trabalho, inclusão digital e participação social dessa população”, destaca Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco.

A avaliação dos projetos será realizada de acordo com os critérios específicos listados no regulamento do edital, em alinhamento com a Política de Investimento Social do Itaú. Os resultados serão divulgados em outubro, e os fundos disponibilizados entre novembro e dezembro, diretamente nas contas dos respectivos projetos selecionados.

As inscrições para o 5º Edital Itaú Viver Mais são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio da plataforma Longeviver: Edital Itaú 2024 (longeviver.com)