Itaú Personnalité estreia parceria com Carlos Alcaraz às vésperas do Miami Open

O tenista mais jovem a se tornar o número um do mundo, Carlos Alcaraz protagoniza a mais recente campanha do Itaú Personnalité, segmento de alta renda do Itaú Unibanco. A campanha mantém o conceito “Sempre em movimento”, lançada há um ano para reposicionar o segmento e inaugura a parceria a longo prazo com o atleta.

“À medida em que minha carreira avança, me sinto emocionado em anunciar minha parceria com o Itaú, um banco que compartilha meu compromisso com a excelência. O apoio do Itaú ao tênis, por meio de investimentos em torneios e iniciativas sociais no Brasil, é algo que me inspira profundamente. Mal posso esperar para colaborar e fazer a diferença começando esta semana no Miami Open”, afirma Alcaraz.

Com o objetivo de sustentar o posicionamento do segmento, o novo movimento evidencia que, assim como o atleta, o banco possui estratégia, atitude e foco para estar preparado para o futuro dos seus clientes, os surpreendendo.

De acordo com Eduardo Tracanella, CMO do Itaú Unibanco, o projeto visa inaugurar uma nova fase do novo posicionamento do Itaú Personnalité. “O segmento de alta renda é uma de nossas prioridades estratégicas e sabemos que este público é extremamente exigente e atento. Por isso, é fundamental estarmos em constante evolução para atendermos as novas necessidades e para surpreendermos os nossos clientes tanto na oferta de valor como no jeito que nos expressamos. Ser simples e inovar, mantendo a excelência no atendimento, é uma premissa para que o Itaú Personnalité esteja preparado para o futuro e é isso o que queremos mostrar com este movimento inaugurado por Alcaraz”.

O projeto, criado pela agência GALERIA܂ag, apresenta filme para TV — que estreia ontem, dia 18 de março, durante o intervalo do Jornal Nacional. A produção mostra Carlos Alcaraz se movimentando em quadra, enquanto sua locução ressalta a similaridade de suas habilidades com os diferenciais do Itaú Personnalité. No filme, o atleta também reflete sobre seu desempenho, enfatizando que “nenhum desafio é tão grande para quem está preparado e tem a melhor equipe“, destacando a importância da escolha consciente do banco que o acompanhará nos próximos movimentos. Assista aqui

A presença de Alcaraz na nova campanha segue a estratégia do segmento de se conectar com os interesses deste público. “O tênis é um esporte com alta afinidade com os nossos clientes. No ano passado, já iniciamos a nossa presença no Miami Open com o patrocínio da Bia Haddad Maia. Nós queremos enfatizar ainda mais essa conexão, afinal, o tênis não é apenas um esporte de alta performance, mas um estilo de vida”, complementa Tracanella.

Além disso, o movimento também conecta a marca Personnalité à narrativa lançada pelo Itaú em comemoração aos 100 anos. “Feito de futuro é o atual posicionamento do Itaú Unibanco, seja nas ações institucionais, como também fio condutor da narrativa dos negócios em que estamos presentes. A escolha do Alcaraz também é um reflexo deste direcional: ele é uma das grandes promessas do esporte e uma conexão com as gerações futuras. Além do talento, também chamou a nossa atenção o carinho e a sua busca por se aproximar com o público latino-americano, em especial o brasileiro. A parceria vai além da presença em uma campanha, queremos ter uma relação próxima e duradoura”, explica o executivo.

“A campanha do Itaú Personnalité segue investindo em alta performance agora com Carlos Alcaraz, um atleta que simboliza o futuro do tênis. Dinamismo, estratégia e trabalho em equipe são alguns dos atributos em comum entre atleta e banco nesse novo movimento do Personnalité”, explica Rafael Urenha, Chief Creative Officer daGALERIA܂ag, agência responsável pela criação da campanha.

A publicidade é combinada com um filme estilo depoimento, em que o atleta conta um pouco mais sobre a sua relação com o tênis, a sua família e os princípios que os guia.

Este movimento também marca a renovação do patrocínio master do Itaú Unibanco ao Miami Open, que se estende por mais cinco anos e contextualiza a expectativa para a estreia do torneio. O evento teve início no dia 17 de março, contudo, os benefícios para os clientes Itaú Personnalité começaram antes, como a possibilidade de compra de assentos especiais, descontos de passagens, locação de carro e compra de dólar. Durante o evento, o Itaú Personnalité recepcionará diversos clientes, sendo alguns deles convidados pelo segmento Itaú Empresas do banco. “O Itaú vem investindo e se preocupa com a principalidade, por isso buscamos reconhecer cada vez mais os clientes que têm o nosso banco como o principal, não só a pessoa física, mas a gestão financeira do negócio ao Itaú Empresas”, complementa Tracanella.

Além de convidar e receber alguns clientes, o segmento de alta renda terá um lounge exclusivo no estádio, onde qualquer cliente com um cartão Itaú poderá acessar. O local foi construído para proporcionar um ambiente tranquilo para que os clientes descansem entre os jogos. No espaço, eles poderão ter acesso a comidas, massagem, boné oficial do evento customizado e acesso aos especialistas de investimento íon e assessores da Avenue. Em alguns momentos, o lounge também proporcionará um Happy Hour para acompanhar o pôr do sol.

Alguns clientes também poderão vivenciar experiências ainda mais exclusivas, como jogar nas quadras do Miami Open com o time do Bruno Soares, um dos principais ex-jogadores de tênis do Brasil. Outros clientes serão convidados para acompanhar jogos da NBA, que acontece durante o mesmo período do evento, e outros para um happy hour com vista para a Biscayne Bay. “Nós sabemos que um relacionamento próximo com os nossos clientes é uma das premissas para construirmos uma relação de confiança, porém elevamos a potência quando fazemos isso de um jeito único. Os encontros com os nossos clientes também buscam promover o contato entre eles, de modo a gerar uma network e novos negócios”, explica o executivo. As ações do Miami Open também continuam no Brasil, onde os Investment Centers receberão uma exposição itinerante de tênis, além de clínicas de beach tennis em parceria com a JHSF.

A estreia da campanha foi marcada pelo lançamento simultâneo de uma outra produção veiculada na ESPN, canal responsável pela transmissão oficial do Miami Open, protagonizada por Alcaraz e Bia Haddad Maia – embaixadora de Itaú Personnalité. O filme, que promove o patrocínio master de Itaú Unibanco no torneio, simula um jogo de tênis entre os dois atletas.

Durante o evento internacional, a campanha será potencializada com desdobramentos de mídia Out-of-Home (OOH) no Brasil e em Miami, incluindo anúncios em carros por aplicativos na cidade norte-americana. A iniciativa também contará com ação digital, utilizando geolocalização para brasileiros que estiverem em Miami. O Instagram de Itaú Personnalité se transformará momentaneamente em um canal exclusivo de conteúdo sobre tênis, oferecendo uma cobertura durante o torneio esportivo.