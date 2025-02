Oficina de Dança “Ancestralidade em Movimento” no Itaú Cultural neste fim de semana

Neste sábado e domingo (dias 15 e 16 de fevereiro), às 15h, o Itaú Cultural oferece uma oficina de dança ligada à Ocupação Leda Maria Martins. Trata-se de Ancestralidade em Movimento: Experimentações Afro-Corpóreas, programação conduzida pela artista da dança, educadora, atriz e orientadora corporal Janette Santiago.

A programação é gratuita. Para participar, os interessados podem fazer suas inscrições no balcão de Atendimento do IC, 30 minutos antes do início do evento.

Nos dois dias, as duas turmas propõem uma imersão nas corporeidades afro-diaspóricas, a partir das danças negras e dos saberes ancestrais. Aqui, o objetivo é explorar novas experiências corporais, buscando reviver a memória ancestral por meio da dança afro-brasileira.

Sem restrição de corpos e exigência de experiência ou técnica, o público é convidado a chegar com uma roupa confortável, que lhe permita fazer movimentos para se conectar com a dança negra de forma profunda e transformadora. A busca é pela ativação da memória e da ancestralidade por meio do movimento, usando, para isso, um espaço de cooperação, criatividade e conexão com as raízes culturais e históricas.

Janette Santiago traz consigo uma vasta experiência como artista da dança, educadora, atriz e orientadora corporal. A convidada já atuou em instituições culturais e educacionais, e seus experimentos com a dança negra partem de um lugar de cooperação, criatividade e memória, atravessando os saberes ancestrais.

SERVIÇO

Oficina de dança Ancestralidade em Movimento: Experimentações Afro-Corpóreas

Com Janette Santiago

Dias 15 e 16 de fevereiro de 2025, às 15h

Duração: 90 minutos

Local: 9º andar do Itaú Cultural

Capacidade: 25 vagas

Classificação Indicativa: 16 anos, segundo autodefinição

Inscrições: 30 minutos antes do evento, no balcão de Atendimento

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

De terça-feira a sábado, das 11h às 20h.

Domingos e feriados 11h às 19h