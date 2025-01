Programação de Férias no Itaú Cultural

Em janeiro, o Itaú Cultural tem várias atividades para as famílias aproveitarem as férias com suas crianças. A programação presencial conta com oficinas têxteis, em sinergia com a exposição Artistas do vestir: uma costura dos afetos, em cartaz nos três pisos expositivos do IC; estação de leitura e brincadeiras, que dialoga com a Ocupação Oswald de Andrade, localizada no piso 2; e a já tradicional Expedição Brasiliana: Aventuras na Exposição, uma dinâmica de jogos e descobertas que acontece no Espaço Olavo Setubal, mostra permanente nos pisos 4 e 5.

No ambiente on-line, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro, recebe a estreia da animação premiada Teca e Tuti: Uma noite na biblioteca (2024), do trio Diego M. Doimo, Eduardo Perdido e Tiago MAL, e traz novos filmes à coleção Cine Curtinhas, destinada às crianças.

Além da programação especial de férias, o público pode visitar as exposições temporárias e permanentes do Itaú Cultural. As temporárias são Artistas do vestir: uma costura dos afetos, com cerca de 80 obras de mais de 70 artistas, de vários estados do país, que perpassam grupos diversos da moda brasileira. Ela fica em cartaz até 23 de fevereiro. Tem ainda, duas mostras da série Ocupação: uma dedicada à poeta e intelectual Leda Maria Martins, no térreo até 30 de março, e outra ao modernista Oswald de Andrade, também até 23 de fevereiro.

As mostras permanentes são a Coleção Brasiliana, que exibe cinco séculos da história do Brasil no Espaço Olavo Setubal, e o Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro, que apresenta parte da Coleção Itaú de Numismática, no piso 6. Todas as atividades do Itaú Cultural são gratuitas.

Brincando com palavras: Jogos e Livros

Nos dias 12, 19 e 26 de janeiro e no dia 2 de fevereiro, domingos, às 11h, estreia a atividade Brincando com palavras: Jogos e Livros, programação ligada à Ocupação Oswald de Andrade. No piso térreo, os pequenos e suas famílias se divertem com estações de jogos de tabuleiro e livros. Os participantes podem trazer seus próprios livros e trocar entre si. A atividade, com interpretação em libras, pretende estimular a leitura e criar um espaço lúdico para que as famílias e crianças interajam. Não é necessário realizar inscrição, basta chegar.

SERVIÇO:

Brincando com palavras: Jogos e Livros

12, 19 e 26 de janeiro e no dia 2 de fevereiro, domingos.

Programação ligada à Ocupação Oswald de Andrade.

Local: piso térreo

Vagas: 20 participantes (rotativo)

Classificação indicativa: livre

Não é necessário se inscrever, basta chegar

Expedição Brasiliana: Aventuras na Exposição

Às 15h dos dias 12 e 19 de janeiro, ambos no domingo, a Expedição Brasiliana: Aventuras na Exposição convida as crianças e os adultos para um jogo de descobertas na Coleção Brasiliana, em exposição permanente no Espaço Olavo Setubal, no 4º andar do Itaú Cultural. Na dinâmica, os participantes se transformam em historiadores, seguindo pistas e resolvendo enigmas para desvendar acontecimentos históricos do país. As vagas são preenchidas por ordem de chegada, em fila que se forma a partir das 14h30.

A atividade tem duração de uma hora e meia e propõe uma investigação na Coleção Brasiliana, a partir de cinco enigmas que desafiam os participantes a explorar, aprender e resolver desafios que se relacionam com as obras na exposição, revelando momentos históricos do Brasil. Materiais como lupa, prancheta de anotações e relógio de ponteiro são disponibilizados para auxiliar as descobertas no percurso.

SERVIÇO:

Expedição Brasiliana: Aventuras na Exposição

Dias 12 e 19 de janeiro de 2025 (domingo), às 15h

Duração: 90 minutos

Local: Espaço Olavo Setubal (piso 4)

Vagas: 25 participantes (os integrantes de famílias serão contabilizados)

Classificação indicativa: livre (maior aproveitamento para pessoas a partir de 6 anos)

Inscrições: 30 min antes no balcão de atendimento

Ateliê têxtil

Entre os dias 21 e 24 de janeiro, sempre às 15h, o espaço Fazeres Contínuos, piso -2 da mostra Artistas do vestir: uma costura dos afetos, recebe mais oficinas para o público. Em 21 e 22 (terça-feira e quarta-feira), é realizado o Ateliê têxtil – Oficina de produção de chuspita , no qual os participantes podem confeccionar as bolsinhas tradicionais das culturas andinas, da América do Sul. Utilizadas em rituais de cura e de agradecimento à Pachamama (Mãe terra), as chuspitas são feitas de aguayo, tecido confeccionado com lã natural que geralmente possui cores vivas e estampas típicas, com símbolos que representam a vida cotidiana desses locais. A oficina é conduzida pelo Flor de Kantura, coletivo que gera trabalho e renda para mulheres imigrantes latino-americanas por meio da costura e do artesanato.

Nos dias 23 e 24 (quinta-feira e sexta-feira), por sua vez, acontece o Ateliê têxtil – Oficina de pintura têxtil. Nele, o coletivo Ateliê Vivo, projeto artístico transdisciplinar e independente de práticas manuais têxteis e educação, ensina técnicas de colagem em tecido. Na atividade, os participantes brincam livremente, criando imagens a partir de sobreposições de diferentes tecidos, texturas e cores.

Para participar de ambas as oficinas, basta realizar inscrição meia hora antes do início, no balcão de informações.

SERVIÇO:

Ateliê têxtil – Oficina de produção de chuspita

Dias 21 e 22 de janeiro (terça e quarta), das 15h às 18h

Local: Fazeres Contínuos, piso -2

Vagas: 20 participantes

Classificação indicativa: livre

Inscrições: 30 min antes no balcão de atendimento

Ateliê têxtil – Oficina de pintura têxtil

Com coletivo Ateliê Vivo

Dias 23 e 24 de janeiro (quinta e sexta), das 15h às 18h

Local: Fazeres Contínuos, piso -2

Vagas: 20 participantes

Classificação indicativa: livre

Inscrições: 30 min antes no balcão de atendimento

Estreia de filmes para a família na Itaú Cultural Play

No dia 17 de janeiro, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro, recebe estreias de filmes para assistir em família. A animação Teca e Tuti: Uma noite na biblioteca (2023), do trio Diego M. Doimo, Eduardo Perdido e Tiago MAL, acompanha Teca, uma pequena traça que vive com sua família e seu ácaro de estimação, Tuti, dentro de uma caixinha de costura. Como qualquer outra traça, Teca adora comer papel, mas ela fica preocupada quando percebe que, ao comer livros, as histórias contidas neles se perdem. Quando a dupla encontra um mistério para ser resolvido, eles partem para a biblioteca à procura das histórias de suas vidas.

Uma narrativa divertida e instigante que valoriza a educação, a leitura e as histórias de família, o filmetem trilha sonora original de Hélio Ziskind, compositor de temas clássicos de programas infantis como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum.

O longa-metragem utiliza-se principalmente da técnica de stop motion, cujos movimentos são animados a partir de sequências de fotografias. Foram repassadas quase 30 mil fotos e usados 12 anos para a produção. O filme foi exibido em vários festivais pelo mundo e conquistou prêmios como o de melhor longa no Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI), no Rio de Janeiro, e o prêmio especial do Júri no 44º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, em Cuba.

Ainda, a coleção Cine Curtinhas, que reúne animações educativas e divertidas de várias regiões do Brasil, recebe 10 novos curtas-metragens. A seleção especial é pensada para as crianças e os pais aproveitarem juntos. Divertidas, inteligentes e premiadas em festivais, as animações escolhidas falam, com delicadeza e criatividade, de temas importantes para a infância.

Ciranda feiticeira (Pernambuco, 2023), dirigido por Tiago Delácio e Lula Gonzaga, por exemplo, conta a história de Janaína, garota pescadora que vive e trabalha com a mãe em uma praia da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Em um dia normal de pesca, a menina se depara com um acontecimento inesperado. Exibido em mais de 50 festivais no Brasil e no exterior, o filme se inspira nas histórias de pescadores da ilha pernambucana e nos cantos de cirandas para refletir sobre os ciclos da vida, as culturas tradicionais, a necessidade de a criança amadurecer e a relação entre mães e filhas.

Em Napo (Paraná, 2020), o cineasta Gustavo Ribeiro também explora a relação entre familiares, dessa vez entre neto e avô. Com dificuldade para se lembrar das coisas, o avô de João, o senhor Napo, vai morar com ele e a mãe. Um dia, o menino encontra um velho álbum de fotografias de família e decide criar desenhos a partir dos registros, que acabam por avivar as memórias do avô. O curta-metragem foi exibido em centenas de festivais nacionais e internacionais, conquistando mais de 60 prêmios.

Com tons surrealistas e oníricos, que misturam traços de giz e desenhos de crianças, a animação Lulina e a lua (São Paulo, 2023) convida os espectadores a enfrentarem seus maiores medos. À noite, em um barco à beira-mar, Lulina desenha um bicho monstruoso. De repente, uma tartaruga passa a seu lado e entra no mar. A menina decide segui-la até ser capturada pela luz da Lua e levada a um lugar em que pode lidar com seus medos. A direção é da dupla Alois Di Leo e Marcus Vinicius Vasconcelos.

O universo dos sonhos também é o ponto de partida de Viagem na chuva (Goiás, 2014), do animador, ilustrador e quadrinista goiano Wesley Rodrigues. Fruto de uma memória de sua infância, o filme apresenta a história de um menino que, encantado com uma trupe de circo que passa pela cidade, cisma em viajar com ela. No sonho do garoto, um mágico o convida para uma viagem em uma gota de chuva, passeando por um mundo onde tudo é colorido e peixes podem voar. A obra de Rodrigues é inspirada por Hayao Miyazaki, co-fundador do Studio Ghibli e um dos grandes nomes da animação japonesa, e traz elementos de brasilidade e um estilo próprio.

Da Bahia, a animadora Pâmela Peregrino celebra a mitologia afro-brasileira e o pertencimento em Ewé de Òsányìn: o segredo das folhas (2023). No curta-metragem, após sofrer discriminação de seus colegas na escola, um menino com um misterioso poder de cura foge para a mata. Perdido na caatinga, ele se encontra com diferentes divindades, entre elas Esú, senhor dos caminhos, e Òsányìn, pai das folhas, das ciências e das ervas, que vão guiá-lo por uma jornada de conhecimento.

Em Meu nome é Maalum (Rio de Janeiro, 2021), de Luísa Copetti, a protagonista também sofre com o racismo de seus colegas, devido ao seu nome africano. Até que, com a ajuda de sua família, Maalum começa uma jornada de autoconhecimento e descoberta sobre sua ancestralidade.

A menina e a árvore (Mato Grosso do Sul, 2023) mergulha no universo ficcional do poeta mato-grossense Manoel de Barros (1916-2014). No enredo, o escritor é o avô de uma menina que, na adolescência, volta a sua terra natal e é invadida pelas lembranças do pantanal onde nasceu e cresceu em meio à natureza. A direção é da cineasta Ara Martins.

Produção paraibana, Era uma noite de São João (2022), de Bruna Velden, acompanha o cotidiano de Dora Dorinha, uma senhora que mora no interior do estado. No Dia de São João, Dorinha, que está de quarentena devido à pandemia, começa a relembrar os bons momentos que passou nas festas. Até que, de repente, o som de um acordeão rompe a madrugada na cidade. O curta-metragem aborda o potencial da arte em momentos difíceis, como foi a pandemia de covid-19.

Obra de estreia do multiartista Robson Cavalcante, Diafragma (Alagoas, 2023) usa uma abordagem lúdica para tratar de dor, alegria e esperança. Desde pequeno, Carlos sempre gostou de brincar com os olhos, que, para ele, eram como uma câmera a filmar tudo. Um dia, ele descobre que tem diabetes e que, por isso, poderá ficar cego.

Encerra as estreias de janeiro na coleção Cine Curtinhas o filme O malabarista (Goiás, 2018), de Iuri Moreno. Amanhece e é mais um dia normal em uma grande cidade cinza, cheia de barulho e automóveis. É nesse momento que um malabarista se prepara para sair de casa e arrancar sorrisos das pessoas. Uma mescla entre documentário e ficção, a história foi criada também a partir de relatos reais de malabaristas.

O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

SERVIÇO:

Estreias para a família na Itaú Cultural Play

Longa-metragem Teca e Tuti: Uma noite na biblioteca (2024) e novos filmes na coleção Cine Curtinhas

A partir de 17 de janeiro de 2025

www.itauculturalplay.com.br

Exposições temporárias em cartaz

Artistas do vestir: uma costura dos afetos

Até 23 de fevereiro de 2025

Com concepção e realização do Itaú Cultural e curadoria de Carol Barreto e Hanayrá Negreiros, esta mostra se estende pelos três andares do espaço expositivo do Itaú Cultural, perpassando grupos diversos do pensar e fazer moda brasileira.

O primeiro andar (1º) tem foco em obras e artistas que trabalham com temáticas e grupos ancestrais, em um amplo leque que vai das Bordadeiras do Curtume do Vale do Jequitinhonha e Ekedy Sinha a Fernanda Yamamoto e Lino Villaventura. No segundo (piso -1), os trabalhos expostos abordam temas atuais, discussões diretamente ligadas a questões políticas, de gênero, raciais e performáticas, em uma mescla de nomes, como Alexandre Herchcovitch, Dudu Bertholini, Fause Haten, Jal Vieira, João Pimenta, Lab Fantasma, Maxwell Alexandre, Sioduhi e Vicenta Perrota. Por fim, o terceiro andar (-2) remete aos fazeres, desenhos e costuras contínuos de um ateliê de moda; é, também, um espaço para acolher performances, esculturas têxteis e oficinas para o público.

SERVIÇO:

Local: pisos 1, -1 e -2

Concepção e realização: Itaú Cultural

Curadoria: Carol Barreto e Hanayrá Negreiros

Assistência de curadoria: Adriele Regine

Projeto expográfico: Estúdio Gabriela de Matos de Arquitetura

Ocupação Oswald de Andrade

Até 23 de fevereiro de 2025

A exposição apresenta a trajetória múltipla e o legado de Oswald de Andrade, por meio de documentos de época, como fotografias e manuscritos do homenageado, além das primeiras edições dos seus livros.

A linha curatorial é composta de quatro eixos: apresentação; biografia, com fotografias e objetos pessoais originais, além de áudios em que ele recita a sua própria poesia, recortes jornalísticos, cadernos de memórias e vídeos com depoimentos do filho Rudá e da filha Marília e dos biógrafos Lira Neto e Maria Augusta Fonseca; literatura, política e modernismo, entre manifestos e obras diversas, como as primeiras edições de seus livros, entre eles, Pau Brasil, de 1925, e um vídeo sobre os manifestos de Oswald de Andrade, produzido pelo Itaú Cultural e dirigido por Rodrigo Mercadante; e produção teatral.

SERVIÇO

Local: Sala Multiuso – piso 2

Concepção e realização: Itaú Cultural

Curadoria: Gerência de Curadorias e Programação Artística/Itaú Cultural

Consultoria: Lira Neto

Projeto expográfico: Renato Bolelli Rebouças e Anísio Serafim (assistente de expografia)

Projeto de acessibilidade: equipe Itaú Cultural

Ocupação Leda Maria Martins

Até 30 de março de 2025

Esta Ocupação dá luz a todas as camadas de Leda Maria Martins, poeta, professora, doutora e Rainha de Nossa Senhora das Mercês. Teatróloga, dramaturga, curadora, crítica de arte, pesquisadora e escritora, ela tem livros de poesias e ensaios traduzidos para o inglês e o espanhol. Na academia, a sua trajetória vai de instituições de ensino em Minas Gerais e Rio de Janeiro até Nova York.

Em um total de cerca de 140 peças, a mostra começa com uma viagem pelo acervo pessoal da homenageada, por onde se desvenda a sua vida desde a infância. Na sequência, o visitante entra no universo de Leda entre suas experiências, conceitos e vivências. Por fim, chega a uma representação do território sagrado que permeia toda a vida dela: o Reinado de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá.

SERVIÇO:

Local: piso térreo

Concepção e realização: Itaú Cultural

Curadoria: Equipe Itaú Cultural

Consultoria: Denilson Tourinho e Elias Gibran

Projeto expográfico: Gisele de Paula

Exposições permanentes

Espaço Herculano Pires – Arte no Dinheiro

Piso 6 do IC

A mostra abriga permanentemente a Coleção Itaú de Numismática e apresenta um amplo recorte dos mais de sete mil itens que compõem este acervo, entre os quais estão peças raras. Entre moedas, medalhas, selos, provas, ensaios, condecorações e objetos ligados ao universo monetário, exibe mais de 2,9 mil peças. O espaço expositivo é permeado, ainda, por vídeos, obras de arte contemporânea, livros raros, atividades interativas, acessibilidade e abriga uma sala especial onde repousa o mais valioso objeto: a Peça da Coroação (de Dom Pedro I).

São cerca de 1,9 mil moedas – muitas delas, raras –, 500 medalhas, 36 cédulas e 464 selos, além das demais obras mencionadas. No conjunto, a exposição conta a trajetória da construção dos diversos brasis e identidades culturais brasileiras, desde os primórdios até a atualidade.

Espaço Olavo Setúbal

Pisos 4 e 5 do IC

Ocupando dois andares do Itaú Cultural, em São Paulo, SP, em um total de 514 metros quadrados, o Espaço Olavo Setubal foi inaugurado em dezembro de 2014 e completa 10 anos de existência neste ano. No 4º e 5º andares, a exposição permanente reúne obras da Coleção Brasiliana.

Organizado pela equipe do Itaú Cultural, em uma longa pesquisa que começou em 2009, o percurso revela cinco séculos da história do Brasil, com o objetivo de dividir com o maior número de pessoas esse importante acervo.