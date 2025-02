Descubra a magia do Nordeste com “A Botija” no Itaú Cultural!

A partir de 9 de fevereiro, os domingos na Sala Vermelha, do Itaú Cultural, serão ocupados por lendas mágicas do sertão nordestino, com a peça para crianças A Botija, Um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro, da Cia Fabulinhando. Dirigido pelos atores Jhoao Junnior e Maria Rosa, que entram em cena ao lado da musicista Elaine Silva, o espetáculo tem como inspiração a literatura oral da região e acompanha o encontro de três irmãos, que retornam da cidade grande para o quintal de sua avó, no sertão nordestino, em busca da botija de ouro sobre a qual ela sempre falava quando eles eram pequenos.

As sessões de A Botija no Itaú Cultural acontecem todos os domingos de 9 de fevereiro a 27 de julho, sempre às 16h, com exceção do domingo de Carnaval, no dia de 2 de março, quando não haverá apresentação. A programação é gratuita, e a partir do mês de fevereiro a reserva de ingressos começa a ser feita na terça-feira da semana da apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI – com acesso pelo site www.itaucultural.org.br.

A Botija, Um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro estreou em 2024, em formato de contação de histórias, e, ao longo do ano, foi apresentado em bibliotecas públicas da cidade de São Paulo, centros culturais e áreas de convivência de Sescs no estado. No Itaú Cultural, o projeto se apresenta pela primeira vez como espetáculo teatral, com cenografia, desenho de luz e dramaturgia inéditos. “É uma alegria fazer uma temporada de seis meses, pois assim criamos uma sensação de pertencimento entre a obra, o elenco, o público e o próprio palco do Itaú Cultural”, afirma o diretor Jhoao Junnior.

A inspiração para a peça surgiu em uma viagem que o ator e diretor fez em 2022 pelo interior do Rio Grande do Norte, estado onde nasceu. “Fui a cidades muito pequenas e ouvi muitas vezes uma história que estava sempre na boca do povo: a história sobre uma botija de ouro”, lembra o diretor, referindo-se à lenda segundo a qual se acredita em uma espécie de pote escondido, cheio de ouro, dinheiro, joias e outros tesouros.

Na peça, essa busca dos irmãos pela botija de ouro, mote do enredo, é também o ponto de partida para que sejam revelados outros mitos que permeiam o imaginário do sertão, como os da Caipora, da Mulher do Sonho e da Princesa da Serra. “Em cena, esse quintal vai se expandindo aos poucos e os irmãos passeiam também por várias paisagens sertanejas, convidando o público a adentrar esse universo”, completa.

Nordeste em detalhes

A criação de A Botija vem também de um desejo desse trio de artistas nordestinos, formado por Jhoao Junnior, Maria Rosa e Elaine Silva, em falar sobre a região, pela perspectiva de quem migrou para os grandes centros urbanos. “Na peça, trazemos um pouco da nossa trajetória pessoal. Eu, da minha infância no meu quintal potiguar, a Maria, do Ceará, e a Elaine, de Alagoas”, diz o diretor.

Essas vivências e referências do Nordeste também estão presentes na trilha sonora, que mescla canções originais, compostas por Junnior e Elaine, com duas composições do mestre alagoano Nildo Verdelinho. A música é executada ao vivo por Elaine, que toca viola caipira, flauta, xilofone e instrumentos de percussão como tambor e pandeiro.

Outro destaque é a cenografia, criada especialmente para a temporada na Sala Vermelha, composta por um painel de tapeçaria feito pelo artista potiguar Irapuan Júnior, além de objetos que evocam o artesanato. Os figurinos, confeccionados por Maria Rosa, trazem bordados que representam o enredo da peça e se inspiram na xilogravura.

SERVIÇO

Espetáculo A Botija, Um Pequeno Inventário de Histórias Fantásticas do Nordeste Brasileiro

9 de fevereiro a 27 de julho de 2025 (domingo), às 16h, com exceção de 2 de março, domingo de Carnaval

Local: Sala Vermelha, piso 3 do Itaú Cultural

Classificação indicativa: livre

Duração: aprox. 60 minutos

Capacidade: 70 lugares

Ingressos gratuitos, reservados na terça-feira da semana da apresentação pelo site do IC (www.itaucultural.org.br)

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô