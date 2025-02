Itaú Cultural fecha na segunda e terça-feira de Carnaval

Neste Carnaval, o Itaú Cultural estará fechado nos dias 3 e 4 de março, segunda e terça-feira, respectivamente. Nos demais dias, o funcionamento segue o padrão, das 11h às 20h de terça a sábado, e das 11h às 19h aos domingos.

Entre os dias 27 de fevereiro (quinta-feira) e 2 de março (domingo), a Sala Itaú Cultural recebe, inclusive, quatros shows carnavalescos. Passarão pelo palco, respectivamente, o Bloco Ilu Inã, que incorpora a cultura afro brasileira, o Frevo Bixiga Orquestra, que homenageia os mestres da manifestação pernambucana, o Bloco do Baile Dú Zé, apresentação do cantor Zé Ed repleta de hits que perpassam o tempo, e, por fim, um espetáculo da Orquestra Multicultural Brasília inspirado no Movimento Armorial de Ariano Suassuna.

Ainda, nos dias abertos, o público pode visitar a Ocupação Leda Maria Martins, exposição temporária sobre a poeta e intelectual, localizada no térreo. Também estarão abertas as exposições permanentes. Nos pisos 4 e 5, no Espaço Olavo Setubal, fica exposto o acervo da Coleção Brasiliana, que apresenta cinco séculos da história do Brasil. Já no piso 6 o público pode visitar o Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro, que exibe parte da Coleção Itaú de Numismática. Toda a programação do Itaú Cultural é gratuita.

SERVIÇO

Funcionamento do Itaú Cultural no Carnaval

Nos dias 3 e 4 de março não haverá atendimento ao público.

O funcionamento será retomado no dia 5 de março, às 11h.