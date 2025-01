Itaquá prorroga inscrição do curso preparatório para vestibulares

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, prorrogou até o dia 30 de janeiro o prazo para se inscrever no curso preparatório para vestibulares Aprova Itaquá 2025. São 150 vagas com opções de aulas durante a semana, de manhã e à noite, ou aos sábados.

Para participar é necessário residir no município, ser ex-aluno de escola pública ou cursando o 3º ano do ensino médio e ter renda familiar mensal de até R$ 706 (meio salário mínimo) por membro da família. As inscrições devem ser feitas pelo formulário.

Os candidatos pré-aprovados na primeira fase devem efetivar a matrícula presencialmente no Projovem de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 15h, munidos com o RG, CPF, declaração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), inscrição no Cadastro Único para programas sociais, comprovantes de endereço recente e de escolaridade. A lista com os nomes dos selecionados está disponível no Instagram da secretaria.

No caso de candidatos com menos de 18 anos, o responsável deve assinar uma declaração com nome completo e RG para autorizar. O ProJovem fica na avenida Emancipação, 37 – Centro. “Estamos ansiosos para iniciar mais uma turma. Os jovens não podem perder a chance de estudar no melhor cursinho preparatório de Itaquá”, destacou a chefe da pasta, Hadla Issa.

O conteúdo programático do curso é composto por aulas de biologia, química, física, matemática, português, redação, filosofia, sociologia, história, geografia, inglês e espanhol. As aulas serão ministradas no ProJovem com encontros nos períodos matutino (8h às 13h30), noturno (18h às 22h45) e integral aos sábados (8h às 19h). Os estudantes receberão material didático.

A aula inaugural acontece no dia 8 de fevereiro, no Cinépolis. “Aguardamos todos os estudantes para esse grande dia. Os preparativos estão a todo vapor para recebê-los. Os jovens de Itaquá merecem esse cuidado“, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.